Philipp Öttl: le porte sono chiuse in Ducati - tre possibilità

Le opportunità in due team Ducati si sono dissolte per Philipp Öttl. Se il bavarese vuole partecipare al Campionato Mondiale Superbike l'anno prossimo, dovrà unire le forze con un altro costruttore.

Dopo due anni con la Ducati, Philipp Öttl avrebbe voluto rimanere fedele alla casa di Borgo Panigale anche nel 2024. Ma il suo attuale team Go Eleven gli ha preferito il rientrante Andrea Iannone. A sorpresa, il team Motocorsa ha ingaggiato Michael Rinaldi, che è ancora un pilota ufficiale Ducati, dopo che c'era già stato un accordo verbale con Öttl.

Al momento, il bavarese ha ancora tre opzioni nel campionato mondiale Superbike. I colloqui con Christophe Guyot, proprietario del team Yamaha GMT94, sono a buon punto. Il francese ha un'ottima opinione di Philipp, Yamaha Germania e Yamaha Europa sono favorevoli al suo trasferimento e vorrebbero vederlo con i Blues. Ma il responsabile delle corse su strada Andrea Dosoli non ha ancora dato la sua approvazione.

Ci sono indicazioni che Dosoli voglia togliere l'opzione su Bradley Ray e trasferire l'inglese dal team Yamaha Motoxracing a GMT94. Naturalmente, l'italiano non può farlo senza l'approvazione di Guyot, ma è improbabile che il capo del team, pur simpatizzando con Öttl, si opponga alla decisione di Dosoli, a patto di ottenere un pilota forte il cui compenso sia pagato dalla Yamaha.

Se Öttl non dovesse trovare posto in GMT94, c'è ancora l'opzione Motoxracing. A Portimao, Philipp ha incontrato il team manager Sandro Carusi per una chiacchierata nell'hospitality, è l'unico tra i primi 15 del campionato mondiale ancora disponibile. Öttl ha impressionato con otto risultati nella top-10 nelle ultime nove gare, battendo sette volte il forte Bassani, che succederà a Jonathan Rea nel team Kawasaki factory nel 2024.

La terza possibilità per il 27enne Öttl è rappresentata dal team Puccetti, con il quale ha conquistato il terzo posto nel Campionato del Mondo Supersport nel 2020. Manuel Puccetti ha annullato all'ultimo momento il suo progetto di passare alla Ducati perché gli è stato inaspettatamente promesso del materiale factory da Kawasaki. Probabilmente utilizzerà questa moto per la prima volta in occasione dell'evento finale del Campionato del Mondo 2023, l'ultimo fine settimana di ottobre a Jerez, per farsi un'idea delle sue prestazioni. Solo in seguito Puccetti penserà al pilota.

Philipp Öttl ha puntato a pubblicizzare la propria causa con ulteriori risultati di rilievo sul suo circuito paradisiaco di Jerez. Lì ha vinto il suo unico Gran Premio nella classe Moto3 nel 2018. Martedì e mercoledì, dopo la gara, si svolgeranno i primi test invernali sullo stesso circuito, con la speranza che il tedesco sia in sella a una superbike.

Piloti e squadre per il Campionato Mondiale Superbike 2024:

Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl? Ray?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie?



BMW:

Motorrad Motorsport :Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Azione Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Öttl?

Orelac: King?

Pedercini: Vinales?



Grassetto = confermato ufficialmente