Philipp Öttl: As portas estão fechadas na Ducati - três hipóteses

As oportunidades em duas equipas Ducati acabaram para Philipp Öttl. Se o bávaro quiser correr no Campeonato do Mundo de Superbike no próximo ano, terá de unir forças com outro fabricante.

Depois de dois anos com a Ducati, Philipp Öttl teria gostado de permanecer fiel ao fabricante de Borgo Panigale em 2024. Mas a sua atual equipa Go Eleven preferiu o regresso de Andrea Iannone. E a equipa Motocorsa , surpreendentemente, contratou Michael Rinaldi, que ainda é piloto de fábrica da Ducati, depois de já ter havido um acordo verbal com Öttl.

De momento, o bávaro ainda tem três opções no Campeonato do Mundo de Superbike. As conversações com Christophe Guyot, o proprietário da equipa Yamaha GMT94, estão bastante avançadas. O francês tem uma opinião muito positiva sobre Philipp, a Yamaha Alemanha e a Yamaha Europa são a favor da sua mudança e gostariam de o ver com os Blues. Mas o diretor de corridas de estrada Andrea Dosoli ainda não deu a sua bênção.

Há indicações de que Dosoli vai retirar a opção sobre Bradley Ray e transferir o inglês da equipa Yamaha Motoxracing para a GMT94. É claro que o italiano não pode fazer isso sem a aprovação de Guyot, mas o chefe de equipa, embora simpatize com Öttl, não deverá opor-se à decisão de Dosoli, desde que obtenha um piloto forte cuja taxa seja paga pela Yamaha.

Se Öttl não encontrar um lugar na GMT94, existe ainda a opção da Motoxracing. Em Portimão, Philipp encontrou-se com o chefe de equipa Sandro Carusi para uma conversa na hospitalidade, ele é o único do top-15 do campeonato do mundo que ainda está disponível. Öttl impressionou com oito resultados no top 10 nas últimas nove corridas, batendo sete vezes o forte Bassani, que sucederá a Jonathan Rea na equipa de fábrica da Kawasaki em 2024.

A terceira oportunidade chega para Öttl, de 27 anos, na equipa Puccetti, com a qual ficou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Supersport em 2020. Manuel Puccetti cancelou a sua mudança planeada para a Ducati no último segundo porque lhe foi inesperadamente prometido material de fábrica pela Kawasaki. Ele provavelmente usará esta moto pela primeira vez no evento final do Campeonato Mundial de 2023 no último fim de semana de outubro em Jerez e, assim, terá uma ideia de seu desempenho. Só depois é que Puccetti vai pensar no piloto.

Philipp Öttl tem como objetivo promover a sua própria causa com novos resultados fortes no seu circuito paradisíaco de Jerez. Em 2018, venceu o seu único Grande Prémio na classe Moto3. Na terça e quarta-feira após a corrida, o primeiro teste de inverno terá lugar na mesma pista - esperemos que com o alemão numa superbike.

Pilotos e equipas para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024:

Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl? Ray?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie?



BMW:

Motorrad Motorsport :Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Ação Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Öttl?

Orelac: King?

Pedercini: Vinales?



Negrito = oficialmente confirmado