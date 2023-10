Miedo a Greg Lavilla: luego se van los fabricantes

En el Mundial de Superbikes confluyen modelos de motos muy diferentes; la Ducati Panigale V4R, con casi 44.000 euros, cuesta entre 10.000 y 20.000 euros más que las máquinas del resto de fabricantes y tiene algo de ADN MotoGP. Para evitar que las fábricas tengan que traer constantemente nuevos y caros modelos de homologación para ser competitivas, en 2018 se introdujo un sistema de equilibrio para equiparar todas las motos a medio plazo.

Estas reglas no son estáticas y se ajustan periódicamente, y ya se han decidido los cambios para 2024. Porque los fabricantes BMW, Ducati, Honda, Kawasaki y Yamaha, actualmente participantes, así como el promotor Dorna, son unánimes: el interés entre los aficionados solo puede crearse con carreras cautivadoras. Cuando Álvaro Bautista (Ducati) y Toprak Razgatlioglu (Yamaha) se batieron con toda su finura hasta la línea de meta en Portimao, fue una fiesta para los ojos y despertó el entusiasmo.

"Para Ducati, como para cualquier otro fabricante, quieren ganar", nos dijo el Director Ejecutivo de SBK, Gregorio Lavilla, defendiendo las decisiones para el próximo año, que algunos ven como una reacción al excepcional Bautista, que ha puesto en evidencia a la oposición desde 2022. "Y quieren ganar como vimos en Portimao. Es muy sencillo: si no hacemos nada, puede que un fabricante abandone el campeonato. Y si los demás se van, probablemente Ducati también se vaya. Porque entonces el campeonato ya no es un reto para ellos y es muy fácil ganar. Una victoria por la que tienes que luchar hasta la última curva vale mucho más".

"Por supuesto, nadie tiene nada que regalar", es consciente el catalán de 50 años. "Yo también soy bastante honesto y he dicho a los fabricantes que no sé si la regla actual con revoluciones máximas y sin pesos extra es mejor o peor que la futura regla con diferentes revoluciones y pesos. Lo importante es que todo el mundo tiene que levantarse por la mañana y creer que puede ganar. Si pierdes eso, pierdes la competición. Y entonces incluso los que ganen abandonarán la competición porque no hay recompensa por esa victoria. Ese es el concepto que todo el mundo tiene que entender. Nadie quiere que alguien vaya 20 segundos por delante y que no haya competición. Así es en cualquier deporte: La competición le da un mejor sabor. Hay que tener una visión de conjunto. Ese es el reto: si quieres convencer a la gente, a veces tienes que sacarla de su zona de confort. La zona de confort del ganador es no cambiar nada. A corto plazo, eso es bueno para ese fabricante. Pero a largo plazo, también es malo para él".