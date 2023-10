Crainte de Greg Lavilla : les fabricants s'en vont alors

Le championnat du monde Superbike voit s'affronter des modèles de motos très différents, la Ducati Panigale V4R coûte près de 44.000 euros, soit entre 10.000 et 20.000 euros de plus que les machines des autres constructeurs, et possède un certain ADN MotoGP. Afin d'éviter que les usines ne doivent constamment apporter de nouveaux modèles d'homologation coûteux pour être compétitives, un système d'équilibrage a été introduit en 2018 afin de mettre toutes les motos au même niveau à moyen terme.

Ces règles ne sont pas statiques et sont régulièrement adaptées, les changements pour 2024 sont déjà décidés. En effet, les constructeurs BMW, Ducati, Honda, Kawasaki et Yamaha qui participent actuellement à la compétition ainsi que le promoteur Dorna sont d'accord : l'intérêt des fans ne sera créé que par un sport de course captivant. La dernière fois qu'Alvaro Bautista (Ducati) et Toprak Razgatlioglu (Yamaha) se sont affrontés à Portimao, ils se sont affrontés jusqu'à l'arrivée avec toutes les finesses possibles, ce qui a été un plaisir pour les yeux et a suscité l'enthousiasme.

"Pour Ducati, comme pour tout autre constructeur, ils veulent gagner", a raconté le directeur exécutif du SBK, Gregorio Lavilla, en défendant les décisions prises pour l'année prochaine, que certains considèrent comme une réaction à la supériorité de Bautista, qui écrase régulièrement ses adversaires depuis 2022. "Et ils veulent gagner comme nous l'avons vu à Portimao. C'est très simple : si nous ne faisons rien, peut-être qu'un constructeur quittera le championnat. Et si les autres partent, Ducati partira probablement aussi. Parce que le championnat ne sera plus un défi pour eux et qu'il sera très facile de gagner. Une victoire pour laquelle il faut se battre jusqu'au dernier virage a beaucoup plus de valeur".

"Bien sûr, personne n'a rien à donner", est conscient le Catalan de 50 ans. "Je suis également très honnête et j'ai dit aux constructeurs que je ne sais pas si la règle actuelle avec le régime maximal et sans poids supplémentaires est meilleure ou pire que la règle future avec d'autres régimes et d'autres poids. L'important, c'est que chacun se lève le matin en pensant qu'il peut gagner. Si tu perds cela, tu perds la compétition. Et ensuite, même ceux qui gagnent quitteront la compétition, car il n'y a pas de récompense pour cette victoire. C'est le concept que tout le monde devait comprendre. Personne ne veut que quelqu'un ait 20 secondes d'avance et qu'il n'y ait pas de compétition. C'est comme ça dans tous les sports : La compétition donne un meilleur goût à la chose. Il faut voir la situation dans son ensemble. C'est le défi : si l'on veut convaincre les gens, il faut parfois les sortir de leur zone de confort. Pour le vainqueur, la zone de confort consiste à ne rien changer. A court terme, c'est bon pour ce fabricant. Mais à long terme, c'est aussi mauvais pour lui".