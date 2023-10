Paura di Greg Lavilla: poi i produttori se ne vanno

Nel Campionato Mondiale Superbike confluiscono modelli di moto molto diversi tra loro; la Ducati Panigale V4R, con quasi 44.000 euro, costa tra i 10.000 e i 20.000 euro in più rispetto alle moto degli altri costruttori e ha un certo DNA da MotoGP. Per evitare che le case costruttrici debbano presentare sempre nuovi e costosi modelli omologati per essere competitive, nel 2018 è stato introdotto un sistema di bilanciamento per portare tutte le moto allo stesso livello nel medio termine.

Queste regole non sono statiche e vengono regolarmente modificate, e i cambiamenti per il 2024 sono già stati decisi. Perché i costruttori attualmente partecipanti, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki e Yamaha, nonché il promotore Dorna, sono unanimi: l'interesse dei tifosi può essere creato solo con gare avvincenti. Quando Alvaro Bautista (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) hanno duellato con tutta la loro finezza fino al traguardo di Portimao, è stata una festa per gli occhi e ha acceso l'entusiasmo.

"Per la Ducati, come per qualsiasi altro costruttore, vogliono vincere", ci ha detto il direttore esecutivo della SBK Gregorio Lavilla, difendendo le decisioni per il prossimo anno, che alcuni vedono come una reazione all'eccezionale Bautista, che ha regolarmente messo in difficoltà gli avversari dal 2022. "E vogliono vincere come abbiamo visto a Portimao. È molto semplice: se non facciamo nulla, forse un costruttore lascerà il campionato. E se gli altri se ne andranno, probabilmente se ne andrà anche la Ducati. Perché a quel punto il campionato non è più una sfida per loro ed è molto facile vincere. Una vittoria per la quale si deve lottare fino all'ultima curva vale molto di più".

"Naturalmente nessuno ha nulla da regalare", è consapevole il cinquantenne catalano. "Sono anche abbastanza onesto e ho detto ai costruttori che non so se la regola attuale con i giri massimi e senza pesi aggiuntivi sia migliore o peggiore di quella futura con diversi giri e pesi. L'importante è che tutti si sveglino la mattina e credano di poter vincere. Se si perde questa convinzione, si perde la competizione. E allora anche coloro che vincono abbandoneranno la competizione perché non c'è alcuna ricompensa per quella vittoria. Questo è il concetto che tutti devono capire. Nessuno vuole che qualcuno abbia 20 secondi di vantaggio e che non ci sia competizione. È così in ogni sport: La competizione dà un sapore migliore. Bisogna guardare al quadro generale. Questa è la sfida: se vuoi convincere le persone, a volte devi farle uscire dalla loro zona di comfort. La zona di comfort per il vincitore è non cambiare nulla. A breve termine, questo è positivo per il produttore. Ma a lungo termine, è anche un male per lui".