Medo de Greg Lavilla: Depois os fabricantes vão-se embora

As regras técnicas do Campeonato do Mundo de Superbike têm como objetivo garantir que todos os fabricantes são capazes de vencer. "Se os que perdem vão, então os que ganham também vão", teme o Diretor Executivo da SBK, Gregorio Lavilla.

No Campeonato Mundial de Superbike, modelos de motos muito diferentes se juntam; a Ducati Panigale V4R, com quase 44.000 euros, custa entre 10.000 e 20.000 euros a mais do que as máquinas dos outros fabricantes e tem algum DNA de MotoGP. Para evitar que as fábricas tenham de trazer constantemente novos e dispendiosos modelos de homologação para serem competitivas, foi introduzido um sistema de equilíbrio em 2018 para colocar todas as motos ao mesmo nível a médio prazo.

Estas regras não são estáticas e são regularmente ajustadas, e as alterações para 2024 já foram decididas. Porque os fabricantes atualmente participantes BMW, Ducati, Honda, Kawasaki e Yamaha, bem como o promotor Dorna, são unânimes: o interesse entre os fãs só pode ser criado com corridas cativantes. Quando Alvaro Bautista (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) duelaram com toda a sua elegância até à meta em Portimão, foi um regalo para os olhos e despertou o entusiasmo.

"Para a Ducati, como para qualquer outro fabricante, eles querem ganhar", disse-nos o Diretor Executivo da SBK, Gregorio Lavilla, defendendo as decisões para o próximo ano, que alguns vêem como uma reação ao excelente Bautista, que tem mostrado regularmente a oposição desde 2022. "E eles querem ganhar como vimos em Portimão. É muito simples: se não fizermos nada, talvez um fabricante abandone o campeonato. E se os outros saírem, provavelmente a Ducati também sairá. Porque assim o campeonato deixa de ser um desafio para eles e é muito fácil ganhar. Uma vitória pela qual se tem de lutar até à última curva vale muito mais."

"É claro que ninguém tem nada para dar", diz o catalão de 50 anos. "Também sou bastante honesto e disse aos construtores que não sei se a regra atual com rotações máximas e sem pesos extra é melhor ou pior do que a futura regra com rotações e pesos diferentes. O importante é: todos têm de acordar de manhã e acreditar que podem ganhar. Se perdermos isso, perdemos a competição. E depois, mesmo aqueles que ganham, abandonam a competição porque não há recompensa para essa vitória. É este o conceito que todos têm de compreender. Ninguém quer que alguém chegue 20 segundos à frente e não haja competição. É assim em qualquer desporto: A competição dá-lhe um sabor melhor. É preciso olhar para o panorama geral. É esse o desafio: se queremos convencer as pessoas, por vezes temos de as tirar da sua zona de conforto. A zona de conforto do vencedor é não mudar nada. A curto prazo, isso é bom para o fabricante. Mas, a longo prazo, também é mau para ele".