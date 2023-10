No necesitas 300 CV para un gran espectáculo

Desde la temporada 2018, existe una norma de equilibrio en el Campeonato del Mundo de Superbike, que intenta equiparar a los fabricantes mediante el uso de varios instrumentos.

En el primer paso, se establecieron velocidades máximas para cada fabricante, que podían ajustarse al alza o a la baja en pasos de 250 rpm en función de los resultados. El segundo paso consistía en autorizar a los fabricantes que no habían obtenido buenos resultados a mejorar determinados componentes de los motores para reducir la diferencia con los mejores.



Durante cuatro años, el sistema de equilibrio funcionó así con algunos ajustes, hasta que Dorna, promotor de SBK, la FIM, organismo rector del motociclismo mundial, y la alianza de fabricantes MSMA se dieron cuenta de que la potencia del motor por sí sola no marcaba la diferencia entre el éxito y el fracaso.



Dado que todas las modificaciones en el motor y el chasis que no estén expresamente permitidas están prohibidas en el reglamento basado en la producción del Campeonato del Mundo de Superbikes, en otoño de 2022 se introdujeron las superconcesiones de piezas. Si a un fabricante se le conceden, puede, por ejemplo, cambiar el ángulo de la pipa de dirección, el punto de giro del basculante o la rigidez del chasis en mayor medida de lo que normalmente estaría permitido.



Para 2024 y 2025, las normas se ajustarán de nuevo. En primer lugar, a partir del año que viene, los fabricantes podrán hacer los cigüeñales y los ejes de equilibrado hasta un 20% más ligeros o pesados que en el modelo de producción, lo que les da más libertad técnica.



En segundo lugar, además del peso mínimo de la moto (actualmente 168 kg), se introducirá un peso mínimo para el piloto con equipo completo. La diferencia entre el piloto más ligero y el más pesado es actualmente de unos 30 kg, pero no se puede esperar que nadie lleve tanto peso extra, aunque sólo sea por razones de seguridad.



Por ello, los fabricantes acordaron una fórmula diferente. Para un piloto con equipo completo, se definió un peso medio de 80 kg. Cualquiera que pese menos que eso tiene que llevar el 50% de la diferencia como peso extra. Si un piloto pesa 66 kilos, por ejemplo, la diferencia sería de 14 kilos, por lo que le correspondería un peso adicional de 7 kilos.



El último paso, por el momento, será regular el caudal de combustible a partir de 2025. Se supone que hará superfluo el instrumento de equilibrio del régimen del motor. Aunque las revoluciones máximas por fabricante seguirán fijándose antes de la temporada, ya no habrá correcciones durante la misma. En su lugar, el grifo del sprint se cerrará literalmente para las motos que sean demasiado rápidas.



"Nuestra idea también era dejar claro que ya no es necesario construir el motor más potente", explicó el Director Ejecutivo de SBK, Gregorio Lavilla. "Tenemos otros retos por delante. A partir del año que viene, habrá que utilizar un 40% de biocombustible, y la capacidad del depósito de combustible también se reducirá en tres litros, hasta 21. Son retos enormes. Son retos enormes y estoy muy orgulloso de que hayamos llegado a un acuerdo entre todos. Estas decisiones no vienen de la FIM ni de Dorna, sino que hemos acordado con todos los fabricantes que este es el mensaje correcto. Ahora cada uno tiene que afrontar sus propios retos".



"En algunas zonas del circuito necesitas potencia", aclaró el ex piloto. "Pero la mayoría de las veces todo se reduce a cómo se maneja la potencia del motor, cómo la llevas al suelo y cómo afecta al desgaste de los neumáticos. Así que no necesitas la máxima potencia para ganar. Además, la mayoría de los circuitos son muy antiguos. En mi época teníamos 180, 190 y luego 200 caballos. Cuando teníamos más potencia, la poníamos en el suelo. Con 220, 230 o 240 CV -o con 300 CV en MotoGP- tienes que reducir la potencia, porque si no, no puedes recorrer la distancia con el neumático. O a la moto le falta manejabilidad".



"En cada circuito hay un punto en el que tienes que frenar y luego volver a acelerar", sabe Lavilla. "Quizá seas más rápido en una vuelta si construyes una moto que acelere mejor, tenga mejor manejabilidad y produzca más agarre. Más potencia no significa que automáticamente te haga más rápido. Es una cuestión muy compleja al nivel que hemos alcanzado y en los circuitos en los que competimos. Si corriéramos en una recta, por supuesto, probablemente seríamos más rápidos con más potencia".