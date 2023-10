Pas besoin de 300 chevaux pour un grand spectacle

Depuis la saison 2018, une règle d'équilibre a été mise en place dans le championnat du monde Superbike, qui tente de mettre les constructeurs sur un pied d'égalité en utilisant différents instruments.

La première étape consistait à fixer des vitesses maximales par constructeur, qui pouvaient être ajustées vers le haut ou vers le bas par paliers de 250/min en fonction des résultats. L'étape numéro 2 consistait à autoriser les constructeurs qui n'avaient pas réussi à améliorer certains composants de leurs moteurs afin de combler l'écart avec les meilleurs.



Le système d'équilibre a fonctionné ainsi pendant quatre ans, avec quelques ajustements, avant que le promoteur du SBK Dorna, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et l'alliance des constructeurs MSMA ne se rendent compte que la puissance du moteur ne faisait pas à elle seule la différence entre le succès et l'échec.



Comme le règlement du championnat du monde Superbike, proche de la série, interdit toute modification du moteur et du châssis qui n'est pas expressément autorisée, les Super Concession Parts ont été introduites à l'automne 2022. Si un constructeur les obtient, il peut par exemple modifier l'angle de la tête de direction, le point de pivot du bras oscillant ou la rigidité du cadre dans une plus large mesure que ce qui serait normalement autorisé.



Pour 2024 et 2025, les règles seront à nouveau adaptées. Premièrement, à partir de l'année prochaine, les constructeurs pourront alléger ou alourdir les vilebrequins et les arbres d'équilibrage jusqu'à 20 pour cent par rapport au modèle de série, ce qui leur donnera une plus grande liberté technique.



Deuxièmement, en plus du poids minimum de la moto (actuellement 168 kg), un poids minimum pour le pilote en pleine possession de ses moyens sera introduit. La différence entre l'acteur le plus léger et le plus lourd est actuellement d'environ 30 kilogrammes, mais on ne peut exiger de personne un tel poids supplémentaire, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité.



C'est pourquoi les fabricants se sont mis d'accord sur une autre formule. Le poids moyen d'un pilote en tenue complète a été fixé à 80 kg. Celui qui se situe en dessous doit porter 50 pour cent de la différence comme poids supplémentaire. Si un pilote pèse par exemple 66 kilos, la différence serait de 14 kilos, soit un poids supplémentaire de 7 kilos.



La dernière étape, pour l'instant, consistera à réguler le débit d'essence à partir de 2025. Elle devrait rendre l'instrument d'équilibrage du régime superflu. Certes, le régime maximal par constructeur continuera d'être fixé avant la saison, mais il n'y aura plus de corrections en cours de saison. Au lieu de cela, les motos trop rapides se verront littéralement fermer le robinet du sprint.



"Dans notre réflexion, il s'agissait aussi de faire comprendre qu'il n'est plus nécessaire de construire le moteur le plus puissant", a expliqué le directeur exécutif du SBK Gregorio Lavilla. "D'autres défis se présentent à nous. À partir de l'année prochaine, il faudra utiliser 40 pour cent de biocarburant, et la capacité du réservoir sera réduite de trois litres pour passer à 21. Ce sont des défis énormes et je suis très fier que nous soyons parvenus ensemble à un accord. Ces décisions ne viennent pas de la FIM ou de Dorna, nous nous sommes mis d'accord avec tous les constructeurs pour dire que c'est le bon message. Chacun doit maintenant faire face à ses propres défis".



"Dans certaines zones du circuit, vous avez besoin de puissance", a illustré l'ancien pilote de course. "Mais la plupart du temps, il s'agit de savoir comment gérer la puissance du moteur, comment l'amener au sol et comment elle se répercute sur l'usure des pneus. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir le plus de puissance pour gagner. De plus, la plupart des circuits sont très anciens. À mon époque, nous avions 180, 190 puis 200 chevaux. Chaque fois que nous obtenions plus de puissance, nous la mettions au sol. Avec 220, 230 ou 240 ch - ou 300 ch en MotoGP - tu dois réduire la puissance, sinon tu ne peux pas tenir la distance avec le pneu. Ou alors, la moto manque de maniabilité".



"Sur chaque circuit, il y a un moment où tu dois freiner et ensuite accélérer à nouveau", sait Lavilla. "Peut-être que tu seras plus rapide sur un tour si tu construis une moto qui accélère mieux, qui a une meilleure tenue de route et qui produit plus d'adhérence. Plus de puissance ne signifie pas que tu seras automatiquement plus rapide. C'est un sujet très complexe au niveau que nous avons atteint et sur les circuits sur lesquels nous roulons. Si nous faisions des courses de dragsters sur une ligne droite - bien sûr, nous serions probablement plus rapides avec plus de puissance".