Non servono 300 CV per un grande spettacolo

Dalla stagione 2018, nel Campionato Mondiale Superbike vige la regola dell'equilibrio, che cerca di portare i costruttori allo stesso livello attraverso l'uso di vari strumenti.

Nella prima fase sono state fissate le velocità massime per ogni costruttore, che potevano essere modificate verso l'alto o verso il basso a scatti di 250 giri/min a seconda dei risultati. La seconda fase prevedeva che i costruttori che non ottenevano risultati fossero autorizzati a migliorare alcuni componenti dei motori per colmare il divario con i migliori.



Per quattro anni il sistema di bilanciamento ha funzionato in questo modo, con alcuni aggiustamenti, poi il promotore della SBK, Dorna, l'organo di governo del mondo motociclistico FIM e l'alleanza dei costruttori MSMA si sono resi conto che la potenza del motore da sola non faceva la differenza tra successo e fallimento.



Poiché tutte le modifiche al motore e al telaio non espressamente consentite sono vietate dal regolamento di produzione del Campionato Mondiale Superbike, nell'autunno del 2022 sono state introdotte parti in super concessione. Se un costruttore le ottiene, può, ad esempio, modificare l'angolo del cannotto di sterzo, il punto di rotazione del forcellone o la rigidità del telaio in misura superiore a quella normalmente consentita.



Per il 2024 e il 2025, le regole saranno nuovamente modificate. In primo luogo, a partire dal prossimo anno, i costruttori potranno alleggerire o appesantire gli alberi motore e gli alberi di bilanciamento fino al 20% rispetto al modello di serie, il che offre loro una maggiore libertà tecnica.



In secondo luogo, oltre al peso minimo della moto (attualmente 168 kg), verrà introdotto un peso minimo per il pilota in equipaggiamento completo. La differenza tra il pilota più leggero e quello più pesante è attualmente di circa 30 kg, ma non ci si può aspettare che nessuno porti tanto peso in più, se non altro per motivi di sicurezza.



Pertanto, i produttori hanno concordato una formula diversa. Per un pilota in equipaggiamento completo, è stato definito un peso medio di 80 kg. Chiunque abbia un peso inferiore deve portare il 50% della differenza come peso extra. Se un pilota pesa 66 chilogrammi, ad esempio, la differenza sarebbe di 14 chilogrammi, quindi sarebbe dovuto un peso aggiuntivo di 7 chilogrammi.



L'ultimo passo, per il momento, è la regolazione della portata del carburante a partire dal 2025. Questo dovrebbe rendere superfluo lo strumento di bilanciamento del regime del motore. Anche se i giri massimi per costruttore continueranno a essere impostati prima della stagione, non ci saranno più correzioni durante la stagione. Al contrario, il rubinetto dello sprint verrà letteralmente chiuso per le moto troppo veloci.



"La nostra idea era anche quella di chiarire che non è più necessario costruire il motore più potente", ha spiegato il direttore esecutivo della SBK Gregorio Lavilla. "Abbiamo altre sfide da affrontare. Dall'anno prossimo si dovrà utilizzare il 40% di biocarburante e la capacità del serbatoio sarà ridotta di tre litri, passando a 21 litri. Sono sfide enormi e sono molto orgoglioso che abbiamo raggiunto un accordo insieme. Queste decisioni non vengono dalla FIM o dalla Dorna, ma abbiamo concordato insieme a tutti i costruttori che questo è il messaggio giusto. Ognuno ora deve affrontare le proprie sfide".



"In alcune zone del circuito c'è bisogno di potenza", ha chiarito l'ex pilota. "Ma la maggior parte delle volte si tratta di gestire la potenza del motore, di come la si mette a terra e di come influisce sull'usura degli pneumatici. Quindi non è necessaria la massima potenza per vincere. Inoltre, la maggior parte dei circuiti è molto vecchia. Nella mia epoca avevamo 180, 190 e poi 200 cavalli. Ogni volta che aumentavamo la potenza, la mettevamo a terra. Con 220, 230 o 240 CV - o con 300 CV in MotoGP - bisogna ridurre la potenza, altrimenti non si riesce a percorrere la distanza con lo pneumatico. Oppure la moto manca di guidabilità".



"Su ogni pista c'è un punto in cui bisogna frenare e poi accelerare di nuovo", sa Lavilla. "Forse si diventa più veloci sul giro se si costruisce una moto che accelera meglio, ha una migliore guidabilità e produce più grip. Una maggiore potenza non significa che vi renderà automaticamente più veloci. È una questione molto complessa al livello che abbiamo raggiunto e sui circuiti in cui corriamo. Se dovessimo fare una gara di accelerazione su un rettilineo, ovviamente saremmo più veloci con una maggiore potenza".