Não são necessários 300 cv para um grande espetáculo

Desde a temporada de 2018, existe uma regra de equilíbrio no Campeonato Mundial de Superbike, que tenta trazer os fabricantes para o mesmo nível através do uso de vários instrumentos.

No primeiro passo, foram definidas velocidades máximas para cada fabricante, que podiam ser ajustadas para cima ou para baixo em passos de 250 rpm, dependendo dos resultados. No segundo passo, os fabricantes que não obtiveram sucesso foram autorizados a melhorar certos componentes dos motores, a fim de reduzir a diferença para os melhores.



Durante quatro anos, o sistema de equilíbrio funcionou desta forma, com alguns ajustamentos. Depois, a Dorna, promotora da SBK, a FIM e a MSMA, aliança dos construtores, aperceberam-se de que a potência do motor, por si só, não fazia a diferença entre o sucesso e o fracasso.



Uma vez que todas as modificações no motor e no chassis que não sejam expressamente permitidas são proibidas nos regulamentos baseados na produção do Campeonato do Mundo de Superbike, foram introduzidas peças de super concessão no outono de 2022. Se um fabricante receber estas concessões, pode, por exemplo, alterar o ângulo da cabeça da direção, o ponto de articulação do braço oscilante ou a rigidez do quadro numa extensão maior do que seria normalmente permitido.



Para 2024 e 2025, as regras serão novamente ajustadas. Em primeiro lugar, a partir do próximo ano, os fabricantes serão autorizados a tornar as cambotas e os veios de equilíbrio até 20% mais leves ou mais pesados do que no modelo de produção, o que lhes dá mais liberdade técnica.



Em segundo lugar, para além do peso mínimo da moto (atualmente 168 kg), será introduzido um peso mínimo para o condutor com o equipamento completo. A diferença entre o motociclista mais leve e o mais pesado é atualmente de cerca de 30 kg, mas não se pode esperar que alguém carregue tanto peso extra, quanto mais não seja por razões de segurança.



Por conseguinte, os fabricantes acordaram numa fórmula diferente. Para um ciclista com o equipamento completo, 80 kg foi definido como o peso médio. Quem pesar menos do que isso tem de transportar 50% da diferença como peso extra. Se um ciclista pesa 66 kg, por exemplo, a diferença seria de 14 kg, pelo que seria devido um peso adicional de 7 kg.



No último passo, por enquanto, o caudal de combustível será regulado a partir de 2025. É suposto tornar supérfluo o instrumento de equilíbrio da velocidade do motor. Embora as rotações máximas por fabricante continuem a ser definidas antes da época, deixará de haver correcções durante a época. Em vez disso, a torneira do sprint é literalmente desligada para as motos que são demasiado rápidas.



"A nossa ideia era também deixar claro que já não é necessário construir o motor mais potente", explicou o Diretor Executivo da SBK, Gregorio Lavilla. "Temos outros desafios pela frente. A partir do próximo ano, 40% do biocombustível tem de ser utilizado e a capacidade do depósito de combustível também será reduzida em três litros, passando para 21. São desafios enormes e estou muito orgulhoso por termos chegado a um acordo em conjunto. Estas decisões não vêm da FIM ou da Dorna, nós concordámos em conjunto com todos os fabricantes que esta é a mensagem certa. Agora todos têm de enfrentar os seus próprios desafios."



"Em algumas zonas do circuito é preciso potência", esclareceu o ex-piloto. "Mas, na maioria das vezes, tudo se resume à forma como o motor lida com a potência, como a coloca no chão e como afecta o desgaste dos pneus. Por isso, não é preciso ter a maior potência para ganhar. Para além disso, a maioria dos circuitos são muito antigos. Na minha época, tínhamos 180, 190 e depois 200 cavalos de potência. Sempre que tínhamos mais potência, colocávamo-la no chão. Com 220, 230 ou 240 cv - ou com 300 cv no MotoGP - temos de reduzir a potência, caso contrário não conseguimos percorrer a distância com o pneu. Ou a mota deixa de ser fácil de conduzir".



"Em todas as pistas há um ponto em que é preciso travar e depois acelerar de novo", sabe Lavilla. "Talvez consigas ser mais rápido numa volta se construíres uma moto que acelere melhor, que tenha melhor maneabilidade e que produza mais aderência. Mais potência não significa que sejamos automaticamente mais rápidos. É uma questão muito complexa ao nível a que chegámos e nas pistas em que corremos. Se estivéssemos a fazer drag racing numa reta, é claro que provavelmente seríamos mais rápidos com mais potência."