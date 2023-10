Alex Lowes à propos de Rea : "Meilleure personne que pilote de course".

Depuis que Jonathan Rea a rejoint Kawasaki pour 2015, le Nord-Irlandais a réécrit les statistiques du championnat du monde Superbike et établi les principaux records : Le plus grand nombre de titres de champion du monde (6), le plus grand nombre de victoires (119), le plus grand nombre de podiums (262), le plus grand nombre de points de championnat du monde (6152,5).

Rea a toujours su maîtriser ses coéquipiers. Tom Sykes, Leon Haslam et aujourd'hui Alex Lowes se sont tous battus contre le champion du monde des records.

Les succès et les compétences de Rea sur la piste sont indiscutables. Avant son dernier meeting avec Kawasaki (Rea a signé chez Yamaha pour 2024), Lowes a également donné un bon témoignage au Nord-Irlandais sur le plan humain. "Ce fut un plaisir de partager le garage avec lui pendant quatre ans. Nous savons tous quel bon pilote il est, et les statistiques parlent d'elles-mêmes. Il est le meilleur pilote de Superbike de ma génération et l'un des meilleurs qui soient. Mais ce qui est presque encore mieux, c'est son comportement en dehors de la piste", a souligné l'Anglais.

Lowes a ajouté : "Je le connaissais déjà un peu avant qu'il ne devienne mon coéquipier. Depuis, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, dans le box, lors d'événements, en dehors de la piste, et je dirais que nous sommes devenus amis. Il a certainement rendu ces quatre années chez Kawasaki plus agréables pour moi. Johnny est un grand pilote et un gars encore meilleur. Franchement, cela va me manquer de ne plus partager le garage avec lui. Je lui souhaite le meilleur pour son dernier week-end de course avec Kawasaki et je les félicite tous les deux pour tout ce qu'ils ont accompli ensemble".

Lowes n'a remporté qu'une seule victoire avec Kawasaki lors de sa première année (course 2 à Phillip Island en 2020) et un total de 14 podiums. La dernière fois que le pilote de 33 ans est monté sur le podium avec Rea, c'était lors de la finale de la saison en Australie en 2022 (course 2). Pour les adieux de Rea, il aimerait que cela se reproduise à Jerez. "J'espère que nous pourrons monter ensemble sur le podium ce week-end et terminer notre relation de coéquipiers Kawasaki avec style", souhaite Lowes. "Je me sens bien, j'attends la course avec impatience".

En 2024, le jeune Italien Axel Bassani sera le coéquipier de Lowes dans le championnat du monde de Superbike.