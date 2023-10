Alex Lowes su Rea: "Meglio come persona che come pilota".

Da quando Jonathan Rea è passato alla Kawasaki per il 2015, il nordirlandese ha riscritto le statistiche del Campionato mondiale Superbike e ha stabilito i record più importanti: Maggior numero di titoli mondiali (6), maggior numero di vittorie (119), maggior numero di podi (262), maggior numero di punti mondiali (6152,5).

Rea ha sempre tenuto sotto controllo i suoi colleghi di squadra. Prima Tom Sykes, poi Leon Haslam e attualmente Alex Lowes si sono formati con il campione del mondo dei record.

Il successo e l'abilità di Rea in pista sono indiscussi. Ma Lowes ha anche dato al nordirlandese una buona pagella umana prima del suo ultimo incontro con la Kawasaki (Rea ha firmato con la Yamaha per il 2024). "È stato un piacere condividere il garage con lui per quattro anni. Sappiamo tutti che è un ottimo pilota e le statistiche parlano chiaro. È il miglior pilota di Superbike della mia generazione e uno dei migliori di sempre. Ma ciò che è quasi meglio è il suo comportamento fuori dalla pista", ha sottolineato l'inglese.

Lowes ha aggiunto: "Lo conoscevo un po' prima che diventasse mio compagno di squadra. Da allora ho trascorso molto tempo con lui, ai box, agli eventi, fuori dalla pista, e direi che siamo diventati amici. Ha sicuramente reso più piacevoli i quattro anni trascorsi in Kawasaki. Johnny è un grande pilota e un ragazzo ancora migliore. Francamente, mi mancherà non condividere più il garage con lui. Gli auguro il meglio per il suo ultimo weekend di gara con Kawasaki e mi congratulo con entrambi per i risultati ottenuti insieme".

Lowes ha ottenuto una sola vittoria nel suo primo anno con Kawasaki (Gara 2 a Phillip Island nel 2020) e 14 podi in totale. Il 33enne è salito per l'ultima volta sul podio insieme a Rea nel finale di stagione in Australia nel 2022 (Gara 2). Nel momento in cui Rea si congeda, vorrebbe ripetersi a Jerez. "Speriamo di poter salire sul podio insieme questo fine settimana e di chiudere in bellezza il nostro rapporto con Kawasaki come compagni di squadra", si augura Lowes. "Mi sento bene, non vedo l'ora che arrivi la gara e non vedo l'ora".

Nel Campionato Mondiale Superbike 2024, il giovane italiano Axel Bassani sarà il compagno di squadra di Lowes.