Alex Lowes sobre Rea: "Melhor pessoa do que piloto".

Após quatro anos juntos na Kawasaki, os companheiros de equipa Jonathan Rea e Alex Lowes tornaram-se amigos. Vão separar-se após o final da época do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em Jerez, algo que Lowes lamenta.

Desde que Jonathan Rea mudou para a Kawasaki em 2015, o norte-irlandês reescreveu as estatísticas do Campeonato do Mundo de Superbike e estabeleceu os recordes mais importantes: Maior número de títulos do Campeonato do Mundo (6), maior número de vitórias (119), maior número de pódios (262), maior número de pontos do Campeonato do Mundo (6152,5).

Rea teve sempre os seus colegas de equipa sob controlo. Primeiro Tom Sykes, depois Leon Haslam e, atualmente, Alex Lowes, foram os primeiros a trabalhar com o campeão do mundo.

O sucesso e a habilidade de Rea na pista de corrida são indiscutíveis. Mas Lowes também deu ao irlandês do norte um bom boletim humano antes do seu último encontro com a Kawasaki (Rea assinou com a Yamaha para 2024). "Foi um prazer partilhar a garagem com ele durante quatro anos. Todos sabemos que ele é um bom piloto e as estatísticas falam por si. Ele é o melhor piloto de Superbike da minha geração e um dos melhores de sempre. Mas o que é quase melhor é o seu comportamento fora da pista", sublinhou o inglês.

Lowes acrescentou: "Conheci-o um pouco antes de ele se tornar meu companheiro de equipa. Desde então, tenho passado muito tempo com ele - nas boxes, em eventos, fora da pista, e diria que nos tornámos amigos. Ele tornou definitivamente os quatro anos na Kawasaki mais agradáveis para mim. O Johnny é um ótimo piloto e um tipo ainda melhor. Sinceramente, vou sentir falta de não partilhar mais a garagem com ele. Desejo-lhe tudo de bom para o seu último fim de semana de corrida com a Kawasaki e felicito-os por tudo o que conseguiram juntos."

Lowes conseguiu apenas uma vitória no seu primeiro ano com a Kawasaki (Corrida 2 em Phillip Island em 2020) e 14 pódios no total. O piloto de 33 anos subiu ao pódio pela última vez com Rea no final da temporada na Austrália em 2022 (Corrida 2). Ao despedir-se, Rea gostaria de repetir o feito em Jerez. "Espero que possamos estar no pódio juntos este fim de semana e terminar a nossa relação com a Kawasaki como companheiros de equipa em grande estilo", espera Lowes. "Estou a sentir-me bem, ansioso pela corrida e mal posso esperar."

No Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, o jovem italiano Axel Bassani será o companheiro de equipa de Lowes.