Andrew Pitt es la nueva mano derecha de Jonathan Rea

Andrew Pitt puede echar la vista atrás a su carrera en el automovilismo con satisfacción. Durante más de diez años, el australiano compitió en varios campeonatos del mundo, siendo su disciplina estrella el Campeonato del Mundo de Supersport, que ganó con Kawasaki en 2001 y con Honda en 2008. Ganó siete de 66 carreras y logró un total de 23 podios y tres poles. En 2010 disputó algunas carreras más en el BSB para Yamaha y en el Campeonato del Mundo de Superbikes para el equipo Reitwagen, tras lo cual colgó el casco y el mono de cuero.

Tras su carrera en activo, Pitt siguió fiel a las carreras en diversas funciones. En el Campeonato del Mundo de Supersport en particular, el australiano participó como entrenador de pilotos y actuó como técnico jefe de Randy Krummenacher cuando el piloto suizo se pasó al Campeonato del Mundo de Supersport en 2016.



Este año, el piloto de 47 años se ocupó del italiano Andrea Locatelli en el equipo oficial de Superbike de Yamaha; para 2024, Pitt pasa a trabajar junto a Jonathan Rea. "Estamos ahí para triunfar. No venimos a trabajar para acabar los últimos", explica Pitt sobre su trabajo.

Lleva tiempo que el jefe técnico y el piloto se ajusten y alineen. Puede que sea más rápido con Rea y Pitt: ¡fueron compañeros de equipo en Ten Kate Honda en 2008!



"Se trata de confianza y respeto, pero no tienes por qué ser los mejores amigos", subraya el bicampeón del mundo de Supersport. "Puede haber momentos en los que tengas que llamar al piloto de atrás para tener una conversación seria. Pero también hay situaciones en las que tienes que rodearle con el brazo y abrazarle. El piloto arriesga su vida cada vez que sale a la pista, así que tiene que confiar plenamente en ti, y en eso consiste una relación estrecha. Ellos confían en nosotros y nosotros en ellos, esa es la clave de todo".

Trabajar como jefe técnico no fue algo que Pitt se propusiera, simplemente sucedió.



"El trabajo de jefe de equipo fue algo que nunca me propuse hacer. Yo mismo corría, pero también era contable, lo que no era exactamente la progresión lógica", sonríe el piloto de 47 años. "Pero cuando dejé de correr, me preguntaron si quería probar el puesto y estuve dispuesto a hacerlo. El resto es historia. Una semana antes de una carrera ya hemos hablado de todo. Ya tenemos un plan y sabemos de qué neumáticos dispondremos. El jueves tenemos más reuniones técnicas para ver si queremos ajustar algo antes del primer entrenamiento. Pero básicamente ya tenemos un plan para la electrónica, los neumáticos y el combustible, y después de la sesión veremos qué hemos aprendido".