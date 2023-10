Andrew Pitt est le nouveau bras droit de Jonathan Rea

Andrew Pitt peut jeter un regard satisfait sur sa carrière dans le sport automobile. Pendant plus de dix ans, l'Australien a participé à différents championnats du monde, sa discipline de prédilection étant le championnat du monde Supersport, qu'il a remporté en 2001 avec Kawasaki et en 2008 avec Honda. Sur 66 courses, il en a remporté sept et a obtenu au total 23 podiums et trois pole positions. En 2010, il a encore participé à quelques courses en BSB pour Yamaha et au championnat du monde de Superbike pour Reitwagen Team, puis il a raccroché son casque et sa combinaison de cuir.

Après sa carrière active, Pitt est resté fidèle au sport automobile en occupant différentes fonctions. L'Australien s'est notamment engagé dans le championnat du monde Supersport en tant que riding-coach et a fait office de technicien en chef de Randy Krummenacher lorsque le Suisse est passé au championnat du monde Supersport en 2016.



Cette année, l'homme de 47 ans s'est occupé de l'Italien Andrea Locatelli dans l'équipe d'usine Superbike de Yamaha ; pour 2024, Pitt passe aux côtés de Jonathan Rea. "Nous sommes là pour le succès. Nous ne venons pas au travail pour être dernier", a expliqué Pitt à propos de son travail.

Il faut du temps pour que le chef technicien et le pilote s'adaptent l'un à l'autre et s'accordent. Pour Rea et Pitt, cela peut aller plus vite - ils étaient coéquipiers chez Ten Kate Honda en 2008 !



"C'est une question de confiance et de respect, mais vous n'êtes pas obligés d'être les meilleurs amis", a souligné le double champion du monde Supersport. "Il peut y avoir des moments où l'on doit appeler le pilote à l'arrière pour avoir une conversation sérieuse. Mais il y a aussi des situations où il faut passer son bras autour de lui et le serrer dans ses bras. Le pilote risque sa vie à chaque fois qu'il prend la piste, il doit donc vous faire entièrement confiance, et c'est ce qui fait une relation étroite. Ils nous font confiance et nous leur faisons confiance, c'est la clé de tout".

Travailler comme technicien en chef, Pitt ne l'avait pas prévu lui-même, c'est arrivé comme ça.



"Le poste de chef d'équipe était quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Je faisais moi-même de la course, mais j'étais aussi comptable, ce qui n'était pas vraiment une évolution logique", a souri l'homme de 47 ans. "Mais quand j'ai arrêté la course, on m'a demandé si je voulais essayer ce rôle, et j'étais prêt à le faire. Le reste, c'est de l'histoire ancienne. Une semaine avant une course, nous avons déjà discuté de tout. Nous avons déjà un plan et nous savons de quels pneus nous disposerons. Jeudi, nous aurons tous ensemble d'autres réunions techniques pour voir si nous voulons faire des ajustements avant la première séance d'essais. Mais en gros, nous avons déjà un plan pour l'électronique, les pneus et le carburant, et après la séance, nous verrons ce que nous avons appris".