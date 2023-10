Andrew Pitt è il nuovo braccio destro di Jonathan Rea

Andrew Pitt può guardare con soddisfazione alla sua carriera nel motorsport. Per oltre dieci anni, l'australiano ha partecipato a diversi campionati mondiali, la sua disciplina di riferimento è il Campionato del Mondo Supersport, che ha vinto con la Kawasaki nel 2001 e con la Honda nel 2008. Ha vinto sette gare su 66 e ha ottenuto un totale di 23 podi e tre pole position. Nel 2010 ha disputato ancora qualche gara nel BSB per la Yamaha e nel Campionato mondiale Superbike per il Team Reitwagen, dopodiché ha appeso il casco e la tuta di pelle al chiodo.

Dopo la sua carriera attiva, Pitt è rimasto fedele alle corse in varie funzioni. In particolare, nel campionato mondiale Supersport, l'australiano è stato coinvolto come allenatore di guida e ha agito come capo tecnico di Randy Krummenacher quando il pilota svizzero è passato al campionato mondiale Supersport nel 2016.



Quest'anno, il 47enne si è occupato dell'italiano Andrea Locatelli nel team factory Superbike della Yamaha; per il 2024, Pitt si trasferirà al fianco di Jonathan Rea. "Siamo lì per il successo. Non veniamo a lavorare per arrivare ultimi", ha spiegato Pitt a proposito del suo lavoro.

Ci vuole tempo perché il capo tecnico e il pilota si adattino e si allineino. Con Rea e Pitt potrebbe essere più veloce: sono stati compagni di squadra alla Ten Kate Honda nel 2008!



"Si tratta di fiducia e rispetto, ma non è necessario essere migliori amici", ha sottolineato il due volte campione del mondo Supersport. "Ci possono essere momenti in cui devi chiamare il pilota dietro di te per avere una conversazione seria. Ma ci sono anche situazioni in cui bisogna mettergli un braccio intorno e abbracciarlo. Il pilota rischia la vita ogni volta che scende in pista, quindi deve fidarsi completamente di te, ed è questo il senso di un rapporto stretto. Loro si fidano di noi e noi di loro, questa è la chiave di tutto".

Lavorare come capo tecnico non era una cosa che Pitt si era prefissato di fare, è semplicemente successo.



"Il lavoro di capo equipaggio non è mai stato il mio obiettivo. Ho corso da solo, ma ero anche un contabile, il che non era esattamente una progressione logica", ha sorriso il 47enne. "Ma quando ho smesso di correre, mi è stato chiesto se volevo provare questo ruolo e io ero disposto a farlo. Il resto è storia. Una settimana prima di una gara abbiamo già discusso di tutto. Abbiamo già un piano e sappiamo quali pneumatici avremo a disposizione. Poi, il giovedì, facciamo altre riunioni tecniche per vedere se vogliamo aggiustare qualcosa prima delle prime prove. Ma fondamentalmente abbiamo già un piano per l'elettronica, le gomme e il carburante, e dopo la sessione vedremo cosa abbiamo imparato".