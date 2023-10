Andrew Pitt é o novo braço direito de Jonathan Rea

Após a sua carreira ativa, Andrew Pitt manteve-se fiel ao paddock do campeonato do mundo de produção. No Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024, o australiano vai tomar conta de Jonathan Rea na equipa de fábrica da Yamaha.

Andrew Pitt pode olhar para trás, para a sua carreira nos desportos motorizados, com satisfação. Durante mais de dez anos, o australiano participou em vários campeonatos mundiais, sendo a sua disciplina de eleição o Campeonato do Mundo de Supersport, que venceu com a Kawasaki em 2001 e com a Honda em 2008. Venceu sete das 66 corridas e alcançou um total de 23 subidas ao pódio e três pole positions. Em 2010, disputou mais algumas corridas no BSB pela Yamaha e no Campeonato do Mundo de Superbike pela Reitwagen Team, após o que pendurou o capacete e o fato de couro.

Após a sua carreira ativa, Pitt manteve-se fiel às corridas em várias funções. No Campeonato do Mundo de Supersport, em particular, o australiano esteve envolvido como treinador de pilotagem e actuou como técnico principal de Randy Krummenacher quando o piloto suíço mudou para o Campeonato do Mundo de Supersport em 2016.



Este ano, o homem de 47 anos cuidou do italiano Andrea Locatelli na equipa de fábrica de Superbike da Yamaha; para 2024, Pitt vai trabalhar ao lado de Jonathan Rea. "Estamos lá para o sucesso. Não vamos trabalhar para terminar em último", explicou Pitt sobre o seu trabalho.

Leva tempo para o chefe técnico e o piloto se ajustarem e alinharem. Pode ser mais rápido com Rea e Pitt - eles foram companheiros de equipa na Ten Kate Honda em 2008!



"É uma questão de confiança e respeito, mas não temos de ser os melhores amigos", sublinhou o bicampeão do mundo de Supersport. "Pode haver momentos em que temos de chamar o piloto para trás para ter uma conversa séria. Mas também há situações em que é preciso pôr o braço à volta dele e abraçá-lo. O piloto arrisca a vida de cada vez que vai para a pista, por isso tem de confiar totalmente em nós, e é isso que significa uma relação próxima. Eles confiam em nós e nós confiamos neles, essa é a chave de tudo."

Trabalhar como chefe técnico não foi algo que Pitt tenha planeado fazer, simplesmente aconteceu.



"O trabalho de chefe de equipa foi algo que nunca me propus fazer. Eu próprio corria, mas também era contabilista, o que não era exatamente a progressão lógica", sorriu o homem de 47 anos. "Mas quando deixei de correr, perguntaram-me se queria experimentar a função e eu estava disposto a fazê-lo. O resto é história. O resto é história. Uma semana antes de uma corrida, já discutimos tudo. Já temos um plano e sabemos quais os pneus que vamos ter disponíveis. Depois, na quinta-feira, temos mais reuniões técnicas para ver se queremos ajustar alguma coisa antes do primeiro treino. Mas basicamente já temos um plano para a eletrónica, os pneus e o combustível, e depois da sessão vamos ver o que aprendemos."