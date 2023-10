Loris Baz (30): Adiós a BMW, futuro incierto

Debido al sorprendente fichaje de Toprak Razgatlioglu, BMW tenía un piloto de más para el Campeonato del Mundo de Superbikes 2024, ya que todos los pilotos de este año tenían contrato en vigor. Desde el 20 de septiembre es oficial que se desprenden de Loris Baz.

Esto significa que el final en Jerez el próximo fin de semana será la última aparición del piloto de 30 años con los colores de BMW. Baz ya está nostálgico. "Será un fin de semana especial para mí, las últimas carreras con el equipo. Todavía no sé cómo me sentiré, pero sin duda será extraño", dijo Baz. "Han sido dos años, algunos de ellos difíciles, pero el año pasado tuvimos algunos momentos destacados. Esta temporada ha sido difícil por las lesiones, pero siempre he tenido un gran equipo a mi alrededor".

Baz se rompió la pierna derecha varias veces durante la embestida a Alex Lowes (Kawasaki) en la carrera de la Superpole en Mandalika. Las lesiones lastraron al piloto de BMW durante gran parte de la temporada, pero Baz también provocó él mismo en varias ocasiones caídas innecesarias y mucha chatarra. Con 57 puntos, ocupa actualmente el 16º puesto en la clasificación general.

Baz quiere despedirse dignamente de su equipo alemán BMW. "Quiero ir a tope por vosotros hasta la última vuelta y espero de verdad que podamos tener un último fin de semana bueno y sin problemas juntos", deseó el francés. "Espero que podamos tener unas últimas carreras fuertes y volver a vivir grandes momentos juntos. De momento es difícil, pero quiero hacerlo lo mejor posible por ellos y tener una gran fiesta con ellos el domingo."

Baz se enfrenta a un futuro incierto en 2024 y no es la primera opción para ningún equipo de Superbike.