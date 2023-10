Loris Baz (30 ans) : adieu à BMW, avenir incertain

Avec l'engagement surprise de Toprak Razgatlioglu, BMW avait un pilote de trop pour le championnat du monde Superbike 2024, car tous les pilotes de cette année avaient un contrat valable. Depuis le 20 septembre, il est officiel que l'on se sépare de Loris Baz.

La finale de Jerez le week-end prochain sera donc la dernière apparition du pilote de 30 ans sous les couleurs de BMW. Baz est déjà nostalgique. "Ce sera un week-end spécial pour moi, les dernières courses avec l'équipe. Je ne sais pas encore quel sera le sentiment, mais il sera certainement étrange", a déclaré Baz. "Nous avons connu deux années en partie difficiles, mais l'année dernière, nous avons eu des moments forts. Cette saison a été difficile à cause de la blessure, mais j'ai toujours eu une super équipe autour de moi".

Lors du bélier d'Alex Lowes (Kawasaki) lors de la course Superpole à Mandalika, Baz s'est cassé la jambe droite à plusieurs reprises. Ces blessures ont handicapé le pilote BMW pendant une grande partie de la saison, mais Baz a également provoqué lui-même plusieurs chutes inutiles et beaucoup de casse. Avec 57 points, il occupe actuellement la 16e place du classement général.

Baz veut faire ses adieux dignement à son équipe allemande BMW. "Je veux me donner à fond pour vous jusqu'au dernier tour et j'espère vraiment que nous pourrons vivre ensemble un bon dernier week-end sans problème", a souhaité le Français. "J'espère que nous aurons des dernières courses fortes et que nous pourrons encore vivre de grands moments ensemble. Pour l'instant, c'est difficile, mais je veux faire de mon mieux pour eux et faire une super fête avec eux dimanche".

Baz se projette dans un avenir incertain pour 2024 et n'est le premier choix d'aucune équipe de Superbike.