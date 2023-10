Loris Baz (30): addio alla BMW, futuro incerto

Per Loris Baz si tratta di un addio a Bonovo BMW in occasione del finale di stagione del Campionato Mondiale Superbike 2023 a Jerez. Il francese vuole stabilire un ultimo traguardo prima che Scott Redding prenda in mano la sua M1000RR.

A causa del sorprendente ingaggio di Toprak Razgatlioglu, la BMW aveva un pilota di troppo per il Campionato Mondiale Superbike 2024, perché tutti i piloti di quest'anno avevano un contratto valido. Dal 20 settembre è ufficiale che la BMW si separerà da Loris Baz.

Ciò significa che la finale di Jerez del prossimo fine settimana sarà l'ultima apparizione del 30enne con i colori BMW. Baz è già malinconico. "Sarà un fine settimana speciale per me, le ultime gare con la squadra. Non so ancora quale sarà la sensazione, ma sarà sicuramente strano", ha detto Baz. "Sono stati due anni, alcuni dei quali difficili, ma l'anno scorso abbiamo avuto alcuni momenti salienti. Questa stagione è stata difficile a causa degli infortuni, ma ho sempre avuto una grande squadra intorno a me".

Baz si è rotto più volte la gamba destra durante il tamponamento di Alex Lowes (Kawasaki) nella gara di Superpole a Mandalika. Gli infortuni hanno ostacolato il pilota della BMW per gran parte della stagione, ma Baz ha anche causato più volte cadute inutili e molti rottami. Con 57 punti, occupa attualmente il 16° posto nella classifica generale.

Baz vuole dare un addio dignitoso alla sua squadra tedesca BMW. "Voglio dare il massimo per voi fino all'ultimo giro e spero davvero che il nostro ultimo fine settimana sia bello e tranquillo", si è augurato il francese. "Spero che potremo disputare le ultime gare in maniera forte e vivere di nuovo grandi momenti insieme. Al momento è difficile, ma voglio fare del mio meglio per loro e fare una grande festa con loro domenica".

Baz ha un futuro incerto nel 2024 e non è la prima scelta di nessun team Superbike.