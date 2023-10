Loris Baz (30): Despedida da BMW, futuro incerto

Para Loris Baz, é o adeus à Bonovo BMW no final da temporada 2023 do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez. O francês quer marcar um último ponto alto antes de Scott Redding assumir o controlo da sua M1000RR.

Devido à surpreendente contratação de Toprak Razgatlioglu, a BMW tinha um piloto a mais para o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024, porque todos os pilotos deste ano tinham um contrato válido. Desde 20 de setembro que é oficial que se vão separar de Loris Baz.

Isto significa que a final em Jerez, no próximo fim de semana, será a última aparição do piloto de 30 anos com as cores da BMW. Baz já se mostra preocupado. "Será um fim de semana especial para mim, as últimas corridas com a equipa. Ainda não sei qual será o sentimento, mas será definitivamente estranho", disse Baz. "Foram dois anos, alguns deles difíceis, mas no ano passado tivemos alguns momentos altos. Esta época tem sido difícil devido a lesões, mas sempre tive uma grande equipa à minha volta."

Baz partiu a perna direita várias vezes durante o embate com Alex Lowes (Kawasaki) na corrida de Superpole em Mandalika. As lesões prejudicaram o piloto da BMW durante grande parte da época, mas Baz também provocou várias vezes acidentes desnecessários e muita sucata. Com 57 pontos, ocupa atualmente o 16º lugar na classificação geral.

Baz quer despedir-se dignamente da sua equipa alemã BMW. "Quero ir a todo o gás até à última volta e espero realmente que possamos ter um último fim de semana bom e tranquilo juntos", desejou o francês. "Espero que as últimas corridas sejam fortes e que possamos voltar a ter grandes momentos juntos. Neste momento é difícil, mas quero dar o meu melhor por eles e fazer uma grande festa com eles no domingo."

Baz enfrenta um futuro incerto em 2024 e não é a primeira escolha de nenhuma equipa de Superbike.