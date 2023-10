Le pilote wildcard Florian Alt en Don Quichotte à Jerez

Florian Alt n'a pas vraiment eu le temps de fêter son titre de champion comme il se doit jusqu'à présent. En effet, juste après la dernière manche du championnat international allemand (IDM) à Hockenheimring le dernier week-end de septembre, les préparatifs pour la course du championnat du monde de Superbike à Jerez de la Frontera en Espagne ont commencé.

Six semaines pour rendre sa Honda IDM apte au championnat du monde. Le chef d'équipe Jens Holzhauer avait déjà beaucoup réfléchi les semaines précédentes afin de pouvoir montrer à Jerez ce dont lui et son pilote sont capables. En théorie, beaucoup de temps, mais en pratique, assez peu. Car les règlements des deux séries diffèrent considérablement.

Alors qu'en IDM, les interventions techniques sont limitées par un règlement strict, celui du championnat du monde est plus ouvert, mais aussi plus exigeant et plus difficile. Développer ici une moto compétitive pour le championnat du monde de Superbike à partir d'une Honda CBR1000RR-R Fireblade de l'IDM, réglée au mieux et assez proche de la série, représente un grand défi pour l'équipe Honda de Florian Alt et Jens Holzhauer. "Un tout nouveau châssis est nécessaire, quelques chevaux ont dû être trouvés sur le moteur sans avoir accès aux pièces spéciales des équipes d'usine", décrit-il. "Il en va de même pour l'électronique, si importante : standard et pas de pièces de luxe, mais beaucoup de travail sur le banc d'essai. À cela s'ajoutent de nombreux détails, comme un réservoir plus grand en raison de l'allongement de la distance de course".

Et pourtant, les raisins sont hauts. Comme le montre l'équipe officielle de la Honda Racing Corporation, qui tente de se rapprocher du peloton de tête en déployant des efforts considérables. Jusqu'à présent, le succès est toutefois mitigé - les deux pilotes d'usine Iker Lecuona et Xavier Vierge évoluent en milieu de tableau du championnat du monde et ont du mal à se mesurer aux motos compétitives, notamment aux nombreuses Ducati.

Pour l'équipe Holzhauer-Honda, il a toujours été clair que le projet de championnat du monde de Superbike devait se rapprocher le plus possible de la Fireblade que Florian connaît bien et qu'il utilise en IDM, ne serait-ce que pour réduire au maximum le changement.

La Honda a été testée sur le circuit d'Oschersleben, un test à Jerez n'a pas pu être réalisé. Malheureusement, l'unique test est littéralement tombé à l'eau, il a plu pendant les deux jours et un travail de réglage n'a pas pu avoir lieu.

Florian Alt se rend donc en Espagne à vide et ses attentes sont donc très faibles.

Pourtant, le circuit lui convient. En tant que pilote de l'équipe de test Dunlop, il a remporté en 2018 la course Superbike du championnat espagnol lors de sa dernière apparition sur le Circuito Angel Nieto à Jerez de la Frontera, à la surprise générale. "Cela va être très difficile pour nous en Andalousie", estime Alt. "Je mise sur le fait que nous parviendrons, je l'espère, à trouver rapidement de bons réglages lors des sessions d'entraînement. Je me sens un peu comme Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent. Notre objectif est de marquer au moins un point".