Il pilota wildcard Florian Alt come Don Chisciotte a Jerez

Florian Alt non ha avuto il tempo di festeggiare il suo titolo di campione. Infatti, subito dopo l'ultimo round del Campionato Internazionale Tedesco (IDM) all'Hockenheimring, l'ultimo fine settimana di settembre, sono iniziati i preparativi per il round del Campionato Mondiale Superbike a Jerez de la Frontera, in Spagna.

Sei settimane per preparare la sua Honda IDM per il Campionato del Mondo. Il boss del team Jens Holzhauer aveva già riflettuto molto sulle settimane precedenti per poter mostrare ciò che lui e il suo pilota erano in grado di fare a Jerez. In teoria molto tempo, ma in pratica poco. Perché i regolamenti delle due serie differiscono notevolmente.

Mentre nell'IDM gli interventi tecnici sono limitati da un rigido regolamento, il Campionato del Mondo è più aperto, ma allo stesso tempo più impegnativo e difficile. In questo caso, lo sviluppo di una moto competitiva per il Campionato Mondiale Superbike a partire da una Honda CBR1000RR Fireblade dell'IDM, messa a punto al meglio e abbastanza vicina alla produzione, pone il team Honda di Florian Alt e Jens Holzhauer di fronte a sfide importanti. "È necessario un telaio completamente nuovo, è stato necessario trovare qualche cavallo di potenza sul motore senza accedere alle parti speciali dei team della fabbrica", descrive. "Lo stesso vale per l'elettronica, che è importantissima: parti standard e non nobili, ma molto lavoro sul banco di prova. Inoltre, ci sono numerosi dettagli, come un serbatoio più grande a causa della maggiore distanza di gara".

Eppure la posta in gioco è alta. Quanto sia alta lo dimostra il team ufficiale della Honda Racing Corporation, che sta cercando con notevoli sforzi di raggiungere i primi. Finora, però, con scarso successo: i due piloti ufficiali Iker Lecuona e Xavier Vierge si muovono a metà classifica del campionato mondiale e hanno difficoltà a contrastare le moto della concorrenza, soprattutto le numerose Ducati.

Per il team Holzhauer-Honda è sempre stato chiaro che il progetto del campionato mondiale Superbike doveva essere il più vicino possibile alla Fireblade di Florian, già nota all'IDM, se non altro per ridurre al minimo il passaggio di testimone.

La Honda è stata testata sulla pista di Oschersleben, mentre non è stato possibile realizzare un test a Jerez. Purtroppo, l'unico test è andato letteralmente a monte, ha piovuto in entrambi i giorni e non è stato possibile effettuare alcun lavoro di messa a punto.

Florian Alt si reca quindi in Spagna piuttosto spoglio e le sue aspettative sono di conseguenza basse.

Ma la pista gli si addice. In qualità di pilota del test team Dunlop, ha vinto la gara Superbike del campionato spagnolo nel 2018 alla sua ultima apparizione al Circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera con una sorpresa assoluta. "Sarà molto dura in Andalusia per noi", dice Alt. "Conto sul fatto che speriamo di riuscire a trovare rapidamente un buon set-up nelle sessioni di prove. Mi sento un po' come Don Chisciotte che lotta contro i mulini a vento. Il nostro obiettivo è ottenere almeno un punto".