Florian Alt é o Don Quixote em Jerez

No próximo fim de semana, o campeão da IDM Superbike, Florian Alt, vai começar a final do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez de la Frontera com um wildcard, apoiado ativamente pela sua equipa Honda Holzhauer.

Florian Alt não teve tempo para festejar o título de campeão. Porque imediatamente após a última ronda do Campeonato Internacional Alemão (IDM) em Hockenheimring, no último fim de semana de setembro, começaram os preparativos para a ronda do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez de la Frontera, Espanha.

Seis semanas para preparar a sua IDM Honda para o Campeonato do Mundo. O chefe de equipa Jens Holzhauer já tinha pensado muito nas semanas anteriores para poder mostrar o que ele e o seu piloto eram capazes de fazer em Jerez. Teoricamente muito tempo, mas na prática muito pouco. Porque os regulamentos das duas séries são muito diferentes.

Enquanto na IDM as intervenções técnicas são limitadas por um conjunto de regras apertadas, o Campeonato do Mundo é mais aberto, mas ao mesmo tempo mais exigente e difícil. Neste caso, o desenvolvimento de uma moto competitiva para o Campeonato do Mundo de Superbike a partir de uma Honda CBR1000RR-R Fireblade da IDM, afinada ao máximo e de produção bastante próxima, apresenta grandes desafios à equipa Honda de Florian Alt, em torno de Jens Holzhauer. "É necessário um chassis completamente novo, foi necessário encontrar alguns cavalos de potência no motor sem ter acesso às peças especiais das equipas de fábrica", descreve. "O mesmo se aplica à eletrónica, que é tão importante: standard e sem peças nobres, mas muito trabalho no banco de ensaios. Além disso, há muitos pormenores, como um depósito maior devido à maior distância da corrida."

E, no entanto, os riscos são elevados. A equipa oficial da Honda Racing Corporation, que está a tentar, com um esforço considerável, alcançar os melhores, mostra como isso é importante. Até agora, no entanto, com pouco sucesso - os dois pilotos de fábrica Iker Lecuona e Xavier Vierge estão a mover-se no meio do campeonato mundial e estão a ter dificuldades contra as motos competitivas, especialmente as numerosas Ducati.

Para a equipa Holzhauer-Honda, foi sempre claro abordar o projeto do Campeonato do Mundo de Superbike o mais próximo possível da Fireblade familiar de Florian da IDM, quanto mais não seja para manter a mudança o mais pequena possível.

A Honda foi testada na pista de Oschersleben, um teste em Jerez não pôde ser realizado. Infelizmente, o único teste foi literalmente cancelado, choveu em ambos os dias e não foi possível efetuar qualquer trabalho de configuração.

Assim, Florian Alt viaja para Espanha bastante nu e as suas expectativas são correspondentemente baixas.

Mas a pista convém-lhe. Como piloto da equipa de testes da Dunlop, venceu a corrida de Superbike do Campeonato de Espanha em 2018 na sua última aparição no Circuito Angel Nieto em Jerez de la Frontera, numa surpresa total. "Vai ser muito difícil para nós na Andaluzia", diz Alt. "Estou a contar com o facto de que vamos conseguir encontrar rapidamente uma boa afinação nas sessões de treinos. Sinto-me um pouco como Dom Quixote a lutar contra moinhos de vento. O nosso objetivo é conseguir pelo menos um ponto."