Showdown à Jerez : Danilo Petrucci chasse Axel Bassani

Leader du championnat du monde avec 60 points d'avance, Álvaro Bautista (Ducati) n'a besoin que de deux points lors de la première manche pour remporter son deuxième championnat du monde consécutif, une simple formalité pour le pilote de 38 ans.

C'est également sur la piste espagnole que se jouera le titre de meilleur pilote privé. Lorsque le pilote Motocorsa-Ducati Axel Bassani s'est constamment battu dans le top 5 au début de la saison et a défié les pilotes d'usine, cette question ne semblait pas se poser au départ. Mais à partir de la mi-saison, Danilo Petrucci du team Ducati Barni Racing est devenu de plus en plus fort. L'ancien pilote de MotoGP et vainqueur d'une étape du Dakar a décroché trois podiums, tandis que Bassani, de neuf ans son cadet, peut-être distrait par les négociations de son contrat pour 2024, n'en a décroché que deux.

Au classement général, Bassani, cinquième du championnat du monde avec 244 points, a toujours une nette avance sur Petrucci, septième du championnat avec 205 points. Si le pilote Motocorsa ne chute pas à Jerez, il devrait être le meilleur 'rider indépendant' pour la deuxième année consécutive. Comme Bautista, Bassani n'a besoin que de deux points lors de la première course pour que Petrucci ne puisse plus être rattrapé.

Les deux pilotes Ducati ont déjà clarifié leur avenir. Petrucci a prolongé avec le team Barni et recevra un matériel identique à celui de l'équipe d'usine. Bassani a signé chez Kawasaki pour succéder à Jonathan Rea, qui part chez Yamaha.