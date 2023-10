Prova di forza a Jerez: Danilo Petrucci insegue Axel Bassani

Concludere il Campionato Mondiale Superbike 2023 come miglior pilota privato è l'obiettivo dichiarato dei piloti Ducati Axel Bassani e Danilo Petrucci. Ma il vantaggio è chiaramente del giovane italiano, che passerà alla Kawasaki per il 2024.

Jerez è il dodicesimo e ultimo appuntamento del Campionato Mondiale Superbike 2023. Álvaro Bautista (Ducati), leader del Campionato Mondiale con 60 punti di vantaggio, ha bisogno di soli due punti nella prima gara per vincere il suo secondo Campionato Mondiale consecutivo, una pura formalità per il 38enne.

La pista spagnola deciderà anche chi sarà il miglior pilota privato. All'inizio della stagione, quando il pilota della Motocorsa-Ducati Axel Bassani lottava costantemente nella top-5 e sfidava i piloti ufficiali, la questione non sembrava porsi. Da metà stagione, però, Danilo Petrucci del team Ducati Barni Racing è diventato sempre più forte. L'ex pilota della MotoGP e vincitore di una tappa della Dakar ha conquistato tre podi, mentre Bassani, di nove anni più giovane, forse distratto dalle trattative per il contratto del 2024, ne ha conquistati solo due.

Nella classifica generale, tuttavia, Bassani è ancora molto avanti, al quinto posto con 244 punti, seguito da Petrucci al settimo posto con 205 punti. A patto che il pilota della Motocorsa non cada a Jerez, dovrebbe essere il miglior "pilota indipendente" per la seconda volta consecutiva. Come Bautista, a Bassani bastano due punti nella prima gara per essere inattaccabile davanti a Petrucci.

Entrambi i piloti Ducati hanno già chiarito il loro futuro. Petrucci ha rinnovato con il team Barni e riceverà materiale identico a quello del team ufficiale. Bassani ha firmato con la Kawasaki come successore di Jonathan Rea, che passerà alla Yamaha.