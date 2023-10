Confronto em Jerez: Danilo Petrucci persegue Axel Bassani

Terminar o Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 como o melhor piloto privado é o objetivo declarado dos pilotos da Ducati Axel Bassani e Danilo Petrucci. Mas a vantagem é claramente do jovem italiano, que está a mudar para a Kawasaki em 2024.

Jerez é o décimo segundo e último encontro do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023. Líder do Campeonato do Mundo com 60 pontos de vantagem, Álvaro Bautista (Ducati) precisa de apenas dois pontos na primeira corrida para vencer o seu segundo Campeonato do Mundo consecutivo - uma mera formalidade para o piloto de 38 anos.

A pista espanhola também vai decidir quem será o melhor piloto privado. No início da época, quando o piloto da Motocorsa-Ducati Axel Bassani estava constantemente a lutar no top-5 e a desafiar os pilotos de fábrica, esta questão não parecia colocar-se. No entanto, a partir de meados da época, Danilo Petrucci, da equipa Barni Racing da Ducati, tornou-se cada vez mais forte. O antigo piloto de MotoGP e vencedor da etapa do Dakar conquistou três pódios, enquanto Bassani, nove anos mais novo, talvez distraído com as negociações do contrato para 2024, conquistou apenas dois.

Na classificação geral, no entanto, Bassani ainda está bem à frente, em quinto lugar com 244 pontos, seguido por Petrucci em sétimo lugar com 205 pontos. Desde que o piloto da Motocorsa não caia em Jerez, ele deve ser o melhor "piloto independente" pela segunda vez consecutiva. Tal como Bautista, Bassani precisa de apenas dois pontos na primeira corrida para se tornar inatacável à frente de Petrucci.

Ambos os pilotos da Ducati já esclareceram o seu futuro. Petrucci renovou com a equipa Barni e vai receber material idêntico ao da equipa de fábrica. Bassani assinou com a Kawasaki como sucessor de Jonathan Rea, que se vai mudar para a Yamaha.