Ce qui attend les stars du Superbike lors de la finale à Jerez

En 2022, Jerez de la Frontera n'a pas accueilli de manche du championnat du monde de Superbike. Cette année, le championnat du monde proche de la série revient sur le circuit traditionnel du sud de l'Espagne. Mais seulement parce que la finale initialement prévue en Argentine a été annulée. C'est la raison pour laquelle le championnat du monde Supersport 300 ne sera pas au départ à Jerez.

Le leader du championnat du monde, Álvaro Bautista (Aruba.it Racing Ducati), apporte à sa course à domicile une avance confortable de 60 points sur l'as Yamaha Toprak Razgatlioglu. Le champion en titre, âgé de 38 ans, a remporté 24 courses cette année et est monté sur le podium dans 28 des 33. Avec seulement deux points lors de la première course, Bautista peut remporter le championnat du monde.

Cinq pilotes en activité ont tout de même pu fêter des victoires à Jerez. Jonathan Rea est en tête des statistiques avec trois victoires, suivi de Bautista, Razgatlioglu et Scott Redding (BMW) avec deux chacun et Michael van der Mark (BMW) avec un triomphe.

Lorsque le championnat du monde proche de la série s'est déroulé pour la première fois à Jerez en 1990, la piste était encore jeune. Le circuit a été inauguré en 1985 et les premières courses internationales de motos y ont eu lieu l'année suivante. Mais ce n'est qu'à ses débuts que le championnat du monde de Superbike a tourné le dos à Jerez pendant longtemps, ne revenant sur la piste espagnole qu'en 2013. Ensuite, seuls 2018 et 2022 n'ont pas vu de meeting en Andalousie.

Le circuit mesure actuellement 4,423 km et comporte huit virages à droite et cinq virages à gauche, souvent nommés d'après de célèbres pilotes de sport automobile comme Angel Nieto, Àlex Crivillé et Sito Pons. Les possibilités de dépassement particulièrement appréciées sont le virage 6 "Curva Dry Sack" et le dernier virage en épingle, la "Curva Jorge Lorenzo". Avec ses 580 mètres, la ligne droite est plutôt courte. Avec ses onze mètres de large et ses vastes zones de dégagement, Jerez répond toujours aux exigences de sécurité les plus élevées.

En raison de la douceur du climat, le circuit est très apprécié pour les tests hivernaux. Avec 22 degrés et du soleil, le temps promet d'être agréable pour la finale du SBK également.