Cosa attende i protagonisti della Superbike nel finale di Jerez

Nel 2022, nessun round del Campionato Mondiale Superbike si è svolto a Jerez de la Frontera, ma quest'anno il campionato mondiale delle derivate di serie torna sul tradizionale circuito nel sud della Spagna. Ma solo perché la finale originariamente prevista in Argentina è stata cancellata. Questo è il motivo per cui il Campionato mondiale Supersport 300 non sarà al via a Jerez.

Il leader del Campionato del Mondo Álvaro Bautista (Aruba.it Racing Ducati) porta nella sua gara di casa un comodo vantaggio di 60 punti sull'asso della Yamaha Toprak Razgatlioglu. Il 38enne campione in carica ha vinto 24 gare quest'anno ed è salito sul podio in 28 delle 33 disputate. Con soli due punti nella prima gara, Bautista può decidere il campionato del mondo a suo favore.

Dopo tutto, cinque piloti in attività hanno potuto festeggiare le vittorie a Jerez. Jonathan Rea guida le statistiche con tre vittorie, seguito da Bautista, Razgatlioglu e Scott Redding (BMW) con due ciascuno e Michael van der Mark (BMW) con un trionfo.

Quando il campionato mondiale di produzione ha fatto la sua prima apparizione a Jerez nel 1990, la pista era ancora giovane. La pista fu inaugurata nel 1985 e l'anno successivo vi si svolsero le prime gare internazionali di motociclismo. Ma solo al debutto il Campionato mondiale Superbike ha voltato le spalle a Jerez per molto tempo, tornando sulla pista spagnola solo nel 2013. Dopo di allora, solo il 2018 e il 2022 non hanno visto un incontro in Andalusia.

Il tracciato, attualmente lungo 4,423 km, presenta otto curve a destra e cinque a sinistra, spesso intitolate a famose star del motorsport come Angel Nieto, Àlex Crivillé e Sito Pons. Particolarmente apprezzate per i sorpassi sono la curva 6 "Curva Dry Sack" e l'ultimo tornante, la "Curva Jorge Lorenzo". Il rettilineo è piuttosto corto, 580 metri. Con una larghezza di undici metri e le generose zone di deflusso, Jerez soddisfa comunque i più elevati requisiti di sicurezza.

Grazie al clima mite, la pista è molto popolare per i test invernali. Con 22 gradi e sole, il tempo promette di essere piacevole anche per la finale della SBK.