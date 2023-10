O que espera as estrelas das Superbike na final em Jerez

Após uma pausa de um ano, o Campeonato do Mundo de Superbike regressa ao Circuito Permanente de Jerez, com 4,423 quilómetros, este fim de semana. É o último ato do campeonato deste ano. O que precisa de saber.

Em 2022, nenhuma ronda do Campeonato do Mundo de Superbike teve lugar em Jerez de la Frontera, mas este ano o campeonato do mundo baseado na série regressa ao circuito tradicional do sul de Espanha. Mas apenas porque a final originalmente planeada para a Argentina foi cancelada. Esta é a razão pela qual o Campeonato do Mundo de Supersport 300 não estará à partida em Jerez.

O líder do Campeonato do Mundo Álvaro Bautista (Aruba.it Racing Ducati) leva para a sua corrida em casa uma confortável vantagem de 60 pontos sobre o ás da Yamaha Toprak Razgatlioglu. O atual campeão, de 38 anos, venceu 24 corridas este ano e subiu ao pódio em 28 das 33. Com apenas dois pontos na primeira corrida, Bautista pode decidir o campeonato do mundo a seu favor.

Afinal de contas, cinco pilotos em atividade conseguiram celebrar vitórias em Jerez. Jonathan Rea lidera as estatísticas com três vitórias, seguido por Bautista, Razgatlioglu e Scott Redding (BMW) com duas cada e Michael van der Mark (BMW) com um triunfo.

Quando o Campeonato do Mundo de Produção fez a sua primeira participação em Jerez, em 1990, a pista ainda era jovem. A pista foi inaugurada em 1985 e as primeiras corridas internacionais de motociclismo tiveram lugar no ano seguinte. Mas só na estreia é que o Campeonato do Mundo de Superbikes virou as costas a Jerez durante muito tempo, só regressando à pista espanhola em 2013. Depois disso, apenas 2018 e 2022 não viram uma reunião na Andaluzia.

A pista tem atualmente 4,423 km de comprimento e tem oito curvas à direita e cinco à esquerda, muitas vezes com o nome de estrelas famosas do desporto automóvel, como Angel Nieto, Àlex Crivillé e Sito Pons. As oportunidades de ultrapassagem particularmente populares são a curva 6 "Curva Dry Sack" e a última curva fechada, a "Curva Jorge Lorenzo". A reta é bastante curta, com 580 metros. Com uma largura de onze metros e as generosas zonas de saída de pista, Jerez continua a cumprir os mais elevados requisitos de segurança.

Devido ao clima ameno, a pista é muito popular para os testes de inverno. Com 22 graus e sol, o tempo também promete ser agradável na final do SBK.