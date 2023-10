Jonathan Rea con Yamaha: "El fuego se encendió dentro de mí".

El paso de Toprak Razgatlioglu de Yamaha a BMW fue el primer fichaje sensacional para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024, y casi nadie esperaba que Jonathan Rea pasara de Kawasaki a Yamaha como consecuencia de ello.

Rea pasó sus seis primeros años en el Campeonato del Mundo de Superbike con el equipo Ten Kate Honda, y la temporada anterior fue subcampeón de la categoría Supersport con el equipo holandés. El piloto, que ahora tiene 36 años, tiene contrato con Kawasaki desde 2015, y en ese tiempo ha batido récords de ensueño con seis títulos mundiales consecutivos y 119 victorias y 262 podios entre todas las marcas.

Un nuevo capítulo comienza para Johnny el próximo martes, cuando se suba por primera vez a la Yamaha R1 en Jerez. "Necesito algo diferente, un reto nuevo y emocionante", dijo el norirlandés a SPEEDWEEK.com en una entrevista individual. "Al principio de la temporada tenía que elegir entre seguir haciendo lo mismo o dejarlo. Entonces surgió la oportunidad de cambiar de fabricante. Eso encendió un fuego en mí, perseguí esta oportunidad en consecuencia seriamente".

El 19 de julio, este portal de deportes de motor informó por primera vez de los planes del campeón del mundo de batir récords. El 4 de septiembre se confirmaba la ruptura con Kawasaki, dos horas después Yamaha anunciaba el fichaje de Rea.



El último fin de semana de julio fue el evento en Most, después vino el parón veraniego hasta Magny-Cours a principios de septiembre.

"En Most intenté dejar de lado todo lo que se hablaba entre bastidores", cuenta Rea, que ganó en una pista seca de la República Checa en la primera carrera, su única victoria de la temporada. "Las semanas posteriores fueron de las más duras de mi vida. Emocionalmente fue muy duro tomar esa decisión. Hice caso a mi corazón y a mi cabeza, Kawasaki me lo ha dado todo en mi vida. Gracias a ellos pude cumplir mis sueños y convertirme en campeón del mundo. Pero cuando analicé la situación con seriedad y hablé con las personas más importantes de mi entorno, tomé esta decisión. Fue duro, pero después hice las paces con ello. Ahora estoy entusiasmado con este nuevo capítulo".

¿Qué habría pasado sin la salida de Toprak de Yamaha?



"Siempre hay posibilidades, al fin y al cabo se trata de retos", dijo Rea. "Toprak también lo llamó oficialmente así. Por dura que fuera esa decisión, tuve que escuchar mi voz interior. Cuando las cosas fueron mejor en Assen e Imola y también fui competitivo en Donington y Most, me di cuenta de una cosa: no estoy preparado para dejarlo. Tengo hambre, quiero ser competitivo y quiero luchar. Chuck (Aksland - el autor) vino a Donington como parte de mi grupo de gestión para entender lo que quiero hacer. Su trabajo consiste en presentarme todas las opciones. Después, la decisión depende de mí".