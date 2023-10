Jonathan Rea avec Yamaha : "le feu s'est allumé en moi".

Le passage de Toprak Razgatlioglu de Yamaha à BMW a été le premier transfert sensationnel pour le Championnat du monde Superbike 2024. Personne ne s'attendait non plus à ce que Jonathan Rea passe de Kawasaki à Yamaha en conséquence.

Rea a passé ses six premières années dans le championnat du monde de Superbike avec l'équipe Ten Kate Honda, la saison précédente il était vice-champion du monde dans la catégorie Supersport avec les Néerlandais. Depuis 2015, le pilote de 36 ans est sous contrat avec Kawasaki et a établi des records de rêve avec six titres de championnat du monde consécutifs et 119 victoires et 262 podiums toutes marques confondues.

Mardi prochain, un nouveau chapitre s'ouvrira pour Johnny, qui roulera pour la première fois avec la Yamaha R1 à Jerez. "J'ai besoin de quelque chose de différent, d'un nouveau défi excitant", a raconté le Nord-Irlandais lors d'un entretien en tête-à-tête avec SPEEDWEEK.com. "Au début de la saison, j'avais le choix entre continuer à faire la même chose ou arrêter. Puis la possibilité de changer de constructeur s'est présentée. Cela a allumé un feu en moi, j'ai donc poursuivi cette opportunité avec le plus grand sérieux".

Le 19 juillet, ce portail de sport automobile a fait état pour la première fois des projets du champion du monde record. Le 4 septembre, la séparation avec Kawasaki était confirmée, deux heures plus tard, Yamaha annonçait l'engagement de Rea.



L'événement de Most a eu lieu le dernier week-end de juillet, suivi d'une pause estivale jusqu'à Magny-Cours début septembre.

"A Most, j'ai essayé de mettre de côté toutes les discussions en coulisses", a raconté Rea, qui a remporté la seule course de la saison en République tchèque, sur une piste séchante. "Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Sur le plan émotionnel, il a été très difficile de prendre cette décision. J'ai écouté mon cœur et ma tête, Kawasaki m'a tout donné dans ma vie. Grâce à eux, j'ai pu réaliser mes rêves et devenir champion du monde. Mais en regardant la situation avec lucidité et en parlant avec les personnes les plus importantes de mon entourage, j'ai pris cette décision. C'était dur, mais j'ai fait la paix avec cette décision. Maintenant, je suis excité par ce nouveau chapitre".

Que se serait-il passé chez Yamaha sans le départ de Toprak ?



"Il y a toujours des possibilités, en fin de compte il s'agit de défis", a déclaré Rea. "Toprak l'a d'ailleurs officiellement appelé ainsi. Aussi dure qu'ait été cette décision, j'ai dû écouter ma voix intérieure. Lorsque les choses se sont améliorées à Assen et Imola et que j'étais également compétitif à Donington et Most, j'ai compris une chose : je ne suis pas prêt à arrêter. J'ai faim, je veux être compétitif et me battre. Chuck (Aksland - l'auteur) est venu à Donington dans le cadre de mon groupe de management pour comprendre ce que je voulais faire. C'est à lui de me présenter toutes les options. La décision me revient ensuite".