Jonathan Rea con la Yamaha: "Il fuoco si è acceso dentro di me".

Il passaggio di Toprak Razgatlioglu dalla Yamaha alla BMW è stato il primo trasferimento sensazionale del Campionato Mondiale Superbike 2024, e quasi nessuno si aspettava che Jonathan Rea passasse dalla Kawasaki alla Yamaha.

Rea ha trascorso i suoi primi sei anni nel campionato mondiale Superbike con il team Ten Kate Honda, e nella stagione precedente si è classificato secondo nella classe Supersport con la squadra olandese. L'ormai 36enne è sotto contratto con Kawasaki dal 2015 e in questo periodo ha stabilito record da sogno con sei titoli mondiali consecutivi e 119 vittorie e 262 podi in tutte le marche.

Un nuovo capitolo inizia per Johnny martedì prossimo, quando guiderà la Yamaha R1 per la prima volta a Jerez. "Ho bisogno di qualcosa di diverso, di una sfida nuova ed emozionante", ha detto il nordirlandese a SPEEDWEEK.com in un'intervista individuale. "All'inizio della stagione potevo scegliere se continuare a fare la stessa cosa o smettere. Poi si è presentata l'opportunità di cambiare costruttore. Questo ha acceso un fuoco in me, e ho perseguito questa opportunità di conseguenza con serietà".

Il 19 luglio, questo portale di motorsport ha riportato per la prima volta i piani del campione del mondo dei record. Il 4 settembre è stata confermata la rottura con Kawasaki, due ore dopo la Yamaha ha annunciato l'ingaggio di Rea.



L'ultimo fine settimana di luglio c'è stato l'evento di Most, poi c'è stata la pausa estiva fino a Magny-Cours, all'inizio di settembre.

"A Most ho cercato di mettere da parte tutti i retroscena", ha raccontato Rea, che in gara 1 ha vinto su una pista asciutta in Repubblica Ceca, la sua unica vittoria della stagione. "Le settimane successive sono state tra le più difficili della mia vita. Emotivamente è stato molto difficile prendere quella decisione. Ho ascoltato il mio cuore e la mia testa, Kawasaki mi ha dato tutto nella mia vita. Grazie a loro ho potuto realizzare i miei sogni e diventare campione del mondo. Ma quando ho analizzato la situazione con sobrietà e ho parlato con le persone più importanti intorno a me, ho preso questa decisione. È stata dura, ma dopo ho fatto pace con me stesso. Ora sono entusiasta di questo nuovo capitolo".

Cosa sarebbe successo senza la partenza di Toprak dalla Yamaha?



"Ci sono sempre delle possibilità, alla fine si tratta di sfide", ha detto Rea. "Anche Toprak l'ha definita ufficialmente così. Per quanto sia stata una decisione difficile, ho dovuto ascoltare la mia voce interiore. Quando le cose sono andate meglio ad Assen e Imola e sono stato competitivo anche a Donington e Most, ho capito una cosa: non sono pronto a mollare. Ho fame, voglio essere competitivo e voglio lottare. Chuck (Aksland - l'autore) è venuto a Donington come parte del mio gruppo dirigente per capire cosa voglio fare. È suo compito presentarmi tutte le opzioni. La decisione spetta poi a me".