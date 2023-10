Jonathan Rea com a Yamaha: "Acendeu-se um fogo dentro de mim".

No próximo fim de semana em Jerez, a colaboração de nove anos entre Jonathan Rea e a Kawasaki chega ao fim e o irlandês do norte assinou com a Yamaha para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 e 2025.

A mudança de Toprak Razgatlioglu da Yamaha para a BMW foi a primeira transferência sensacional para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, e quase ninguém esperava que Jonathan Rea se mudasse da Kawasaki para a Yamaha como resultado.

Rea passou os seus primeiros seis anos no Campeonato do Mundo de Superbike com a equipa Ten Kate Honda e, na época anterior, foi vice-campeão da classe Supersport com a equipa holandesa. O piloto de 36 anos tem contrato com a Kawasaki desde 2015 e, nesse período, estabeleceu recordes de sonho com seis títulos consecutivos no Campeonato do Mundo e 119 vitórias e 262 pódios em todas as marcas.

Um novo capítulo começa para Johnny na próxima terça-feira, quando ele pilotar a Yamaha R1 pela primeira vez em Jerez. "Preciso de algo diferente, um desafio novo e excitante", disse o irlandês do norte ao SPEEDWEEK.com numa entrevista individual. "No início da época tinha a opção entre continuar a fazer a mesma coisa ou desistir. Depois surgiu a oportunidade de mudar de construtor. Isso acendeu uma chama em mim, eu segui esta oportunidade com a mesma seriedade".

Em 19 de julho, este portal de desporto motorizado noticiou pela primeira vez os planos do campeão do mundo recordista. A 4 de setembro foi confirmada a separação da Kawasaki, duas horas depois a Yamaha anunciou a contratação de Rea.



O último fim de semana de julho foi o evento em Most, depois foi a pausa de verão até Magny-Cours, no início de setembro.

"Em Most tentei pôr de lado toda a conversa de bastidores", contou Rea, que venceu numa pista seca na República Checa na Corrida 1, a sua única vitória da época. "As semanas seguintes foram algumas das mais difíceis da minha vida. Emocionalmente, foi muito difícil tomar essa decisão. Dei ouvidos ao meu coração e à minha cabeça, a Kawasaki deu-me tudo na minha vida. Graças a eles, consegui realizar os meus sonhos e tornar-me campeão do mundo. Mas quando analisei a situação com sobriedade e falei com as pessoas mais importantes à minha volta, tomei esta decisão. Foi difícil, mas depois fiquei em paz com ela. Agora estou entusiasmado com este novo capítulo".

O que teria acontecido sem a saída de Toprak da Yamaha?



"Há sempre possibilidades, no final do dia trata-se de desafios", disse Rea. "Toprak também o chamou oficialmente assim. Por mais difícil que tenha sido a decisão, tive de ouvir a minha voz interior. Quando as coisas correram melhor em Assen e Imola e também fui competitivo em Donington e Most, apercebi-me de uma coisa: não estou pronto para desistir. Tenho fome, quero ser competitivo e quero lutar. O Chuck (Aksland - o autor) veio a Donington como parte do meu grupo de gestão para perceber o que quero fazer. A função dele é apresentar-me todas as opções. Depois, a decisão cabe-me a mim".