SBK Test Jerez: Numerosos estrenos, nuevas reglas

El próximo fin de semana tendrá lugar en Jerez, en el extremo sur de España, la última prueba del Campeonato del Mundo de Superbike 2023. La estrella de Ducati, Álvaro Bautista, sólo necesita dos puntos más para defender con éxito su título de Campeón del Mundo, con victorias para Toprak Razgatlioglu (Yamaha) en las tres carreras.

El martes y el miércoles, después de la gran final, tendrá lugar en la misma pista el primer test invernal de la temporada 2024. Entonces no sólo veremos a algunos pilotos trabajando en sus máquinas del próximo año y con sus nuevos equipos por primera vez, sino que también habrá algunas novedades técnicas.

"Algunos probarán modificaciones de motor, otros rodarán a diferentes revoluciones y otros añadirán lastre cuando sea necesario", explica Gregorio Lavilla, Director Ejecutivo de SBK del promotor Dorna.

El trasfondo de todo esto es que a partir de 2024 habrá un nuevo reglamento técnico que, entre otras cosas, permitirá el uso de cigüeñales y ejes de equilibrado un 20% más ligeros o pesados que en la moto de serie homologada. También habrá un peso mínimo para el piloto en plena marcha y Ducati podrá volver a rodar a revoluciones significativamente más altas.

El equipo oficial Yamaha probará por primera vez con el campeón del récord Jonathan Rea, procedente de Kawasaki. En el equipo oficial Ducati debutará el Campeón del Mundo de Supersport Nicolo Bulega y en Kawasaki el sucesor de Rea, Axel Bassani. Los equipos cliente de Ducati Go Eleven y Motocorsa competirán con sus recién llegados Andrea Iannone y Michael Rinaldi.

De los dos equipos de fábrica de BMW, sólo estará Bonovo, con Scott Redding por primera vez. No veremos el impacientemente esperado debut de Toprak Razgatlioglu sobre la M1000RR en el Team BMW Motorrad Motorsport hasta el 4 de diciembre en Portimao, seguido de dos días más de pruebas para el turco en Jerez los días 5 y 6 de diciembre.

El inglés Bradley Ray, cuya opción para Yamaha Europa 2024 aún no ha sido tomada, está probando para el equipo privado GMT94 porque su escuadra habitual Motoxracing no estará allí. Según los informes, el test se refiere principalmente a su estado de forma (operación en el hombro) y no tiene nada que ver con el equipo en el que correrá el campeón británico de 2022.

Participantes test SBK Jerez 31 octubre/1 noviembre:

Aruba.it Ducati:Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

MotocorsaDucati:Michael Rinaldi (I)

Go ElevenDucati:Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha:Andrea Locatelli (I), Jonathan Rea (GB)

GRTYamaha:Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha:Bradley Ray (GB)

Bonovo actionBMW:Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki:Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas Honda: aún abierto