Test SBK de Jerez : de nombreuses premières, de nouvelles règles

Le 31 octobre et le 1er novembre, le Circuito de Jerez accueillera les premiers essais hivernaux du Championnat du monde Superbike 2024. SPEEDWEEK.com révèle qui sera présent et ce qu'il y aura de nouveau.

Le week-end prochain, Jerez, à la pointe sud de l'Espagne, accueillera la dernière épreuve du championnat du monde Superbike 2023. La star Ducati Alvaro Bautista n'a plus besoin que de deux points pour défendre avec succès son titre de champion du monde - en cas de victoires de Toprak Razgatlioglu (Yamaha) dans les trois courses.

Mardi et mercredi, après la grande finale, les premiers essais hivernaux pour la saison 2024 auront lieu sur le même circuit. Non seulement nous verrons alors certains pilotes travailler pour la première fois sur leurs machines de l'année prochaine et avec leurs nouvelles équipes, mais il y aura aussi des nouveautés techniques.

"Certains d'entre eux testeront des modifications du moteur, d'autres rouleront à des régimes différents et d'autres encore ajouteront du lest si nécessaire", explique Gregorio Lavilla, directeur exécutif SBK du promoteur Dorna.

Le contexte est qu'à partir de 2024, il y aura un nouveau règlement technique qui permettra, entre autres, l'utilisation de vilebrequins et d'arbres d'équilibrage 20 pour cent plus légers ou plus lourds que dans la moto de série homologuée. De plus, il y aura un poids minimum pour le pilote en pleine possession de ses moyens et Ducati pourra à nouveau rouler à un régime nettement plus élevé.

L'équipe d'usine Yamaha effectuera ses premiers essais avec le champion des records Jonathan Rea, qui arrive de Kawasaki. Le champion du monde Supersport Nicolo Bulega fera sa première apparition dans l'équipe d'usine Ducati et le successeur de Rea chez Kawasaki, Axel Bassani. Les teams clients de Ducati, Go Eleven et Motocorsa, se présentent avec leurs nouvelles recrues Andrea Iannone et Michael Rinaldi.

Des deux équipes d'usine BMW, seule Bonovo action sera présente, avec Scott Redding pour la première fois. Il faudra attendre le 4 décembre à Portimao pour assister aux débuts impatiemment attendus de Toprak Razgatlioglu sur la M1000RR du team BMW Motorrad Motorsport, suivis de deux autres journées d'essais pour le Turc à Jerez les 5 et 6 décembre.

L'Anglais Bradley Ray, dont l'option Yamaha Europe pour 2024 n'a pas encore été levée, effectuera des essais pour le team privé GMT94, car son équipe habituelle Motoxracing ne sera pas présente. Selon les informations, il s'agit surtout d'évaluer son état de forme (opération de l'épaule), le test n'a rien à voir avec l'équipe dans laquelle le champion britannique de 2022 roulera.

Participants au test SBK de Jerez, 31 octobre/1er novembre :

Aruba.it Ducati:Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati:Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati:Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha : Andrea Locatelli (I), Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha:Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha : Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW:Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki:Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas Honda : encore à déterminer