Test SBK di Jerez: numerose anteprime e nuove regole

Il prossimo fine settimana, l'ultimo evento del Campionato Mondiale Superbike 2023 si svolgerà a Jerez, nella parte meridionale della Spagna. Alvaro Bautista, stella della Ducati, ha bisogno di soli altri due punti per difendere con successo il suo titolo di campione del mondo - con le vittorie di Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in tutte e tre le gare.

Martedì e mercoledì, dopo il gran finale, sulla stessa pista si svolgeranno i primi test invernali della stagione 2024. In quell'occasione non solo vedremo alcuni piloti lavorare per la prima volta sulle moto del prossimo anno e con le loro nuove squadre, ma ci saranno anche alcune novità tecniche.

"Alcuni di loro proveranno modifiche al motore, altri gireranno a diversi regimi e altri ancora aggiungeranno zavorra quando necessario", afferma Gregorio Lavilla, direttore esecutivo SBK del promotore Dorna.

Il contesto è che a partire dal 2024 ci saranno nuovi regolamenti tecnici che, tra le altre cose, consentiranno l'uso di alberi a gomiti e bilancieri più leggeri o più pesanti del 20% rispetto alle moto di serie omologate. Ci sarà anche un peso minimo per il pilota in assetto completo e la Ducati potrà tornare a girare a regimi significativamente più alti.

La squadra ufficiale Yamaha effettuerà il primo test con il campione Jonathan Rea, proveniente dalla Kawasaki. Nel team Ducati debutterà il campione del mondo Supersport Nicolo Bulega e in Kawasaki il successore di Rea, Axel Bassani. I team clienti Ducati Go Eleven e Motocorsa gareggeranno con i nuovi arrivati Andrea Iannone e Michael Rinaldi.

Dei due team BMW, ci sarà solo Bonovo, con Scott Redding per la prima volta. L'atteso debutto di Toprak Razgatlioglu sulla M1000RR del Team BMW Motorrad Motorsport avverrà solo il 4 dicembre a Portimao, seguito da altri due giorni di test per il turco a Jerez il 5 e 6 dicembre.

L'inglese Bradley Ray, la cui opzione per la Yamaha Europa 2024 non è ancora stata sfruttata, sta effettuando i test per il team privato GMT94 perché la sua squadra abituale Motoxracing non sarà presente. Secondo quanto riferito, il test riguarda principalmente il suo stato di forma (operazione alla spalla) e non ha nulla a che vedere con la squadra per la quale il campione britannico del 2022 correrà.

Partecipanti test SBK Jerez 31 ottobre/1 novembre:

Aruba.it Ducati:Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati:Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati:Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha:Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW:Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki:Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas Honda: ancora aperto