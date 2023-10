SBK Teste Jerez: Várias estreias, novas regras

Nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, o primeiro teste de inverno para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 terá lugar no Circuito de Jerez. A SPEEDWEEK.com revela quem vai estar presente e quais as novidades.

No próximo fim de semana, o último evento do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 terá lugar em Jerez, no extremo sul de Espanha. A estrela da Ducati, Alvaro Bautista, precisa de apenas mais dois pontos para defender com sucesso o seu título de Campeão do Mundo - com vitórias para Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nas três corridas.

Na terça e quarta-feira após a grande final, o primeiro teste de inverno para a época de 2024 terá lugar na mesma pista. Nessa altura, não só veremos alguns pilotos a trabalhar nas suas máquinas do próximo ano e com as suas novas equipas pela primeira vez, como também haverá algumas novidades técnicas.

"Alguns deles vão testar modificações no motor, outros vão rodar a diferentes rotações e outros ainda vão adicionar lastro quando necessário", diz Gregorio Lavilla, Diretor Executivo da SBK da promotora Dorna.

O pano de fundo desta situação é que, a partir de 2024, haverá novos regulamentos técnicos que, entre outras coisas, permitirão a utilização de cambotas e veios de compensação 20% mais leves ou mais pesados do que na moto de produção homologada. Haverá também um peso mínimo para o piloto em pleno equipamento e a Ducati será autorizada a circular novamente a rotações significativamente mais elevadas.

A equipa de fábrica da Yamaha vai testar pela primeira vez, com o campeão em título Jonathan Rea a vir da Kawasaki. Na equipa de fábrica da Ducati, o Campeão do Mundo de Supersport Nicolo Bulega fará a sua estreia e na Kawasaki o sucessor de Rea, Axel Bassani. As equipas de clientes da Ducati, Go Eleven e Motocorsa, vão competir com os seus recém-chegados Andrea Iannone e Michael Rinaldi.

Das duas equipas de fábrica da BMW, apenas a Bonovo estará presente, com Scott Redding pela primeira vez. Não veremos a tão aguardada estreia de Toprak Razgatlioglu na M1000RR da Team BMW Motorrad Motorsport até 4 de dezembro em Portimão, seguido de mais dois dias de testes para o turco em Jerez, a 5 e 6 de dezembro.

O inglês Bradley Ray, cuja opção para a Yamaha Europa de 2024 ainda não foi aceite, está a testar para a equipa privada GMT94 porque a sua equipa normal, a Motoxracing, não estará presente. De acordo com os relatos, o teste é principalmente sobre o estado da sua condição física (cirurgia ao ombro) e não tem nada a ver com a equipa em que o campeão britânico de 2022 vai correr.

Participantes SBK teste Jerez 31 outubro/1 novembro:

Aruba.it Ducati:Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati:Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati:Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha:Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Ação Bonovo BMW:Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (EUA)

Kawasaki:Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas Honda: ainda em aberto