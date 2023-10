Razgatlioglu invite Bautista à une dernière danse

Le fait que le titre du Championnat du monde Superbike 2023 ne soit décidé que lors du dernier week-end de course a constitué une performance de taille pour Toprak Razgatlioglu (Yamaha). En effet, le champion du monde Álvaro Bautista a formé avec sa Ducati V4R un ensemble supérieur et presque invincible tout au long de la saison, l'Espagnol a remporté 24 des 33 courses - un record ! Les 31 podiums de Razgatlioglu, soit trois de plus que Bautista, ne sont pas moins impressionnants.

Dernièrement, à Portimão, nous avons assisté à trois courses passionnantes au cours desquelles le pilote Yamaha a tout mis en œuvre pour battre le leader du championnat du monde. Razgatlioglu a semblé défier la physique lors de ses freinages tardifs, mais il n'a rien pu faire contre l'accélération brutale de la Ducati lors du sprint vers la ligne d'arrivée.

Ce spectacle pourrait se répéter à Jerez, et peut-être cette fois avec une meilleure fin pour le Turc, car la ligne droite de Jerez ne fait que 580 mètres de long et la ligne d'arrivée se trouve à peu près à mi-chemin. "J'aime beaucoup le circuit de Jerez ! En particulier le freinage brutal dans le premier virage, où nous sommes généralement très forts", a déclaré le pilote Yamaha. "J'espère que nous pourrons à nouveau nous battre pour la victoire. Pour mon dernier week-end avec Yamaha, je veux obtenir de bons résultats. Je pense que notre rythme de course sera compétitif, de plus il ne fera pas aussi chaud que certains autres week-ends de course ici".

On peut toutefois s'attendre à ce que Bautista remporte son deuxième titre de champion du monde dès la première course de samedi, puisqu'il n'a besoin que de deux points de championnat pour cela. "Le championnat des pilotes n'est pas possible", sait Razgatlioglu. "Mais comme toujours, je suis motivé pour chaque course. Ce ne sera pas facile, tout le monde donne le meilleur de lui-même. Nous en aurons un aperçu vendredi lors des essais libres".