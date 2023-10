Razgatlioglu chiede a Bautista un ultimo ballo

Nella finale del Campionato Mondiale Superbike 2023 a Jerez, Toprak Razgatlioglu salirà per l'ultima volta sulla sua Yamaha R1. La pista spagnola ha tutti gli ingredienti per un altro spettacolare duello contro Álvaro Bautista (Ducati).

Il solo fatto che la decisione sul titolo nel Campionato Mondiale Superbike 2023 non sarà presa fino all'ultimo weekend di gara è stata una forte prestazione di Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Poiché il campione del mondo Álvaro Bautista ha formato con la sua Ducati V4R un pacchetto superiore e difficilmente sconfiggibile nel corso della stagione, lo spagnolo ha vinto 24 gare su 33 - un record! Non meno impressionanti, tuttavia, sono i 31 podi di Razgatlioglu, tre in più di Bautista.

Di recente, a Portimão, abbiamo assistito a tre gare emozionanti in cui il pilota della Yamaha ha preteso tutto dal leader del campionato mondiale. Con le sue manovre di frenata estremamente tardive, Razgatlioglu sembrava sospendere la fisica, ma era impotente di fronte alla bruta accelerazione della Ducati nello sprint verso il traguardo.

A Jerez, questo spettacolo potrebbe ripetersi e forse questa volta con un finale migliore per il turco, perché il rettilineo di Jerez è lungo solo 580 metri e il traguardo circa a metà strada. "Mi piace molto il circuito di Jerez! Soprattutto la brusca frenata alla prima curva, dove normalmente siamo molto forti", ha detto il pilota della Yamaha. "Spero di poter lottare ancora per la vittoria. Nel mio ultimo weekend con la Yamaha, voglio ottenere risultati importanti. Mi aspetto che il nostro ritmo di gara sia competitivo, inoltre non farà caldo come in altri weekend di gara qui".

Tuttavia, è lecito pensare che Bautista conquisterà il suo secondo titolo iridato già nella prima gara di sabato, visto che gli bastano due punti per farlo. "Il campionato piloti non è possibile", sa Razgatlioglu. "Ma sono motivato per ogni singola gara, come sempre. Non sarà facile, tutti stanno dando il massimo. Ne avremo un'idea venerdì nelle prove libere".