Razgatlioglu convida Bautista para uma última dança

Na final do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023, em Jerez, Toprak Razgatlioglu vai subir para a sua Yamaha R1 pela última vez. A pista espanhola tem todos os ingredientes para mais um duelo espetacular contra Álvaro Bautista (Ducati).

O facto de a decisão do título no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 só ser tomada no último fim de semana de corrida foi um forte desempenho de Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Como o campeão mundial Álvaro Bautista formou um pacote superior e dificilmente derrotável com sua Ducati V4R ao longo da temporada, o espanhol venceu 24 das 33 corridas - um recorde! Não menos impressionante, no entanto, são as 31 subidas ao pódio de Razgatlioglu, mais três do que Bautista.

Mais recentemente, em Portimão, assistimos a três corridas emocionantes em que o piloto da Yamaha exigiu tudo do líder do campeonato do mundo. Com as suas manobras de travagem extremamente tardias, Razgatlioglu parecia suspender a física, mas foi impotente contra a aceleração bruta da Ducati no sprint para a meta.

Em Jerez, este espetáculo poderá repetir-se e talvez desta vez com um final melhor para o turco, porque a reta em Jerez tem apenas 580 metros de comprimento e a meta fica a meio caminho. "Gosto muito do circuito de Jerez! Especialmente a travagem a fundo na primeira curva - normalmente somos muito fortes aí," disse o piloto da Yamaha. "Espero que possamos lutar pela vitória novamente. No meu último fim de semana com a Yamaha, quero obter resultados fortes. Espero que o nosso ritmo de corrida seja competitivo, além de que não vai estar tão quente como noutros fins-de-semana de corrida aqui."

No entanto, é seguro assumir que Bautista vai conquistar o seu segundo título de campeão do mundo logo na primeira corrida de sábado, uma vez que só precisa de dois pontos no campeonato mundial para o fazer. "O campeonato de pilotos não é possível", sabe Razgatlioglu. "Mas estou motivado para cada corrida, como sempre. Não vai ser fácil, todos estão a dar o seu melhor. Teremos uma ideia disso na sexta-feira, nos treinos livres."