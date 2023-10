Nouvelle piste ASI de Crémone : des investissements sont nécessaires

Géographiquement, Crémone se situe entre les circuits traditionnels de Monza et d'Imola, dans la région de la Lombardie. La petite ville de Crémone compte 70.000 habitants, mais le circuit a été construit à 24 km de là, dans la paisible commune de San Martino del Lago.

La piste de 3,7 km se parcourt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et comporte 13 virages - six à droite et sept à gauche. Le tracé offre un bon mélange de sections étroites et de virages allongés. La ligne droite de départ ne mesure que 353 mètres, tandis que la ligne droite opposée a une longueur de 900 mètres. La bande d'asphalte a une largeur habituelle de 12 à 14 mètres. Les différences de niveau sont minimes. Le circuit de Cremona a été construit vers 2015, et ce n'est qu'il y a deux ans qu'il a été agrandi pour atteindre sa longueur actuelle.

Cremona est devenu un circuit d'entraînement et de test très apprécié des pilotes et des équipes italiennes. L'as du Superbike Axel Bassani, le pilote de Supersport Federico Caricasulo ou le Puccetti Kawasaki s'y retrouvent régulièrement. De nombreux entraînements de course de nombreux organisateurs européens y sont également organisés. Le circuit est ainsi occupé cinq à sept jours par semaine entre avril et octobre.

Sur le site, on trouve un bâtiment de stands avec 26 garages et une terrasse panoramique, un complexe pour la direction de la course, la presse et les bureaux, un centre médical, un restaurant et une piste de karting. Ce qui manque, ce sont des tribunes. "Nous avons déjà réalisé quelques travaux d'extension importants. Pour l'essentiel, nous devons encore augmenter la capacité d'accueil des spectateurs et créer ainsi les conditions nécessaires à l'organisation du championnat du monde de Superbike", a déclaré le manager du circuit Alessandro Canevarolo.

Crémone sera le dixième meeting du Championnat du monde Superbike 2024. Avant le week-end de course du 20 au 22 septembre, la piste doit être homologuée par la Fédération internationale de motocyclisme(FIM).