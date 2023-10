Nuova pista SBK di Cremona: investimenti necessari

Geograficamente, Cremona si trova tra i tradizionali circuiti di Monza e Imola, nella regione Lombardia. La piccola città di Cremona conta 70.000 abitanti, ma il circuito è stato costruito a 24 km di distanza, nel tranquillo comune di San Martino del Lago.

Il tracciato, lungo 3,7 km, si percorre in senso antiorario e presenta 13 curve, sei a destra e sette a sinistra. Il tracciato offre un buon mix di tratti stretti e di lunghe curve ampie. Il rettilineo di partenza misura solo 353 metri, mentre il rettilineo posteriore ha una lunghezza di 900 metri. Il nastro d'asfalto ha la consueta larghezza di 12-14 metri. Le differenze di altitudine sono minime. Il circuito di Cremona è stato costruito intorno al 2015 ed è stato ampliato fino alla lunghezza attuale solo due anni fa.

Cremona è diventata una pista di prova e di allenamento molto popolare per i piloti e i team italiani. L'asso della Superbike Axel Bassani, il pilota della Supersport Federico Caricasulo o le Kawasaki di Puccetti si ritrovano regolarmente qui. Ci sono anche molti allenamenti di gara di numerosi organizzatori europei. Il circuito è quindi occupato da cinque a sette giorni alla settimana tra aprile e ottobre.

Sul sito si trovano un edificio per i box con 26 garage e una terrazza panoramica, un complesso per la direzione di gara, la stampa e gli uffici, un centro medico, un ristorante e una pista per kart. Mancano le tribune. "Abbiamo già realizzato alcuni importanti lavori di ampliamento. In sostanza, dobbiamo ancora aumentare la capienza degli spettatori e quindi creare le condizioni per poter ospitare il Campionato Mondiale Superbike", ha dichiarato il direttore di pista Alessandro Canevarolo.

Cremona è il decimo appuntamento del Campionato Mondiale Superbike 2024 e la pista deve essere omologata dalla Federazione Mondiale FIM prima del weekend di gara dal 20 al 22 settembre.