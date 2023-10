Nova pista SBK de Cremona: investimentos necessários

A promotora Dorna surpreendeu com o Circuito de Cremona como novo local no calendário do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. O SPEEDWEEK.com apresentou a relativamente nova pista de corridas no norte de Itália.

Geograficamente, Cremona está situada entre as tradicionais pistas de Monza e Imola, na região da Lombardia. A pequena cidade de Cremona tem 70.000 habitantes, mas o circuito foi construído a 24 km de distância, no tranquilo município de San Martino del Lago.

A pista de 3,7 km de comprimento é percorrida no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e tem 13 curvas - seis à direita e sete à esquerda. O traçado oferece uma boa mistura de secções apertadas e curvas longas. A reta de partida mede apenas 353 metros, enquanto a reta de trás tem um comprimento de 900 metros. A faixa de asfalto tem os habituais 12 a 14 metros de largura. As diferenças de altitude são mínimas. O Circuito de Cremona foi construído por volta de 2015 e foi alargado até à sua extensão atual há apenas dois anos.

Cremona tornou-se uma pista de testes e de treino popular entre os pilotos e as equipas italianas. O ás das Superbike Axel Bassani, o piloto de Supersport Federico Caricasulo ou a Kawasaki Puccetti podem ser encontrados regularmente aqui. Há também muitos treinos de corrida de numerosos organizadores europeus. O circuito está assim ocupado cinco a sete dias por semana entre abril e outubro.

No local, existe um edifício de boxes com 26 garagens e um terraço panorâmico, um complexo para a direção de prova, imprensa e escritórios, centro médico, restaurante e uma pista de karting. O que falta são as bancadas. "Já realizámos algumas obras de ampliação importantes. Essencialmente, ainda precisamos de aumentar a capacidade de espectadores e, assim, criar as condições para podermos realizar o Campeonato do Mundo de Superbike", disse o diretor da pista Alessandro Canevarolo.

Cremona é a décima prova do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 e a pista tem de ser homologada pela Federação Mundial FIM antes do fim de semana de corrida de 20 a 22 de setembro.