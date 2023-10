Calendrier SBK 2024 : douze dates, l'Allemagne manque à l'appel

Un mois après le MotoGP, le calendrier du championnat du monde de Superbike 2024 a été publié jeudi matin. La saison se composera de douze week-ends de course et se déroulera uniquement sur deux continents après l'abandon de Mandalika/Indonésie et San Juan Villicum/Argentine.



La seule course outre-mer de l'année prochaine sera le traditionnel coup d'envoi de la saison en février en Australie, sur la pittoresque piste de Phillip Island. Le coup d'envoi européen aura lieu un mois plus tard à Barcelone. Quatre semaines supplémentaires s'écouleront jusqu'au troisième événement de la saison à Assen (19-21 avril) et, après un mois de mai complètement exempt de courses, il s'écoulera même presque deux mois jusqu'à Misano à la mi-juin.

Avec le cinquième meeting à Donington Park en juillet, le rythme se resserre. La phase la plus intensive du championnat du monde proche de la série se déroule de fin août à fin septembre, avec quatre courses en cinq semaines.



Avec Most, Portimão, Magny-Cours, Aragón et la finale à Jerez - ce dernier circuit a remplacé cette année le meeting annulé en Argentine - dix des sites de cette année sont inclus dans le calendrier SBK 2024.

Le meeting de Hongrie est prévu sur le Balatonring. Si les travaux restants ne sont pas terminés à temps, le Hungaroring sera prêt - le championnat du monde Superbike s'y est déroulé entre 1988 et 1990.



Avec le circuit de Cremona dans le nord de l'Italie, il y a un autre nouveau circuit dans le calendrier SBK, mais nous devons dire au revoir à Imola.



Balaton et Cremona sont tous deux soumis à l'homologation de la FIM.

SPEEDWEEK.com a rapporté à plusieurs reprises les efforts de la Dorna pour ramener le championnat du monde de Superbike en Allemagne. Les négociations avec Hockenheim-Ring GmbH étaient bien avancées, mais aucun accord n'a finalement été trouvé. Ainsi, les fans de Superbike et les pilotes allemands devront se contenter d'Assen et de Most comme courses à domicile une année de plus.