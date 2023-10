Calendario SBK 2024: dodici date, manca la Germania

Un mese dopo la MotoGP, giovedì mattina è stato pubblicato il calendario del Campionato Mondiale Superbike 2024. La stagione sarà composta da dodici weekend di gara e si svolgerà solo in due continenti dopo la cancellazione di Mandalika/Indonesia e San Juan Villicum/Argentina.



L'unica gara all'estero del prossimo anno sarà la tradizionale apertura della stagione a febbraio in Australia, sul pittoresco circuito di Phillip Island. L'apertura della stagione europea avverrà un mese dopo a Barcellona. Il terzo appuntamento della stagione, ad Assen (19-21 aprile), sarà a quattro settimane di distanza e, dopo un maggio completamente libero da gare, Misano, a metà giugno, sarà a quasi due mesi di distanza.

Con il quinto appuntamento a Donington Park, in luglio, il ritmo si fa più serrato. La fase più intensa del campionato mondiale di produzione va da fine agosto a fine settembre, quando si disputano quattro gare in cinque settimane.



Insieme a Most, Portimão, Magny-Cours, Aragón e al finale di Jerez - quest'ultimo circuito spostato quest'anno per sostituire l'incontro annullato in Argentina - dieci delle sedi di quest'anno sono incluse nel calendario SBK 2024.

L'incontro in Ungheria è previsto al Balatonring. Se i lavori rimanenti non dovessero essere completati in tempo, è disponibile l'Hungaroring, dove si è svolto il Campionato Mondiale Superbike tra il 1988 e il 1990.



L'Autodromo di Cremona, nel nord Italia, è un altro nuovo circuito nel calendario SBK, ma dobbiamo dire addio a Imola.



Sia Balaton che Cremona sono soggetti a omologazione da parte della FIM.

SPEEDWEEK.com ha riferito più volte degli sforzi di Dorna per riportare il Campionato Mondiale Superbike in Germania. Le trattative con Hockenheim-Ring GmbH erano a buon punto, ma alla fine non è stato raggiunto alcun accordo. Quindi, per i fan della Superbike e i piloti tedeschi, Assen e Most dovranno essere le gare di casa per un altro anno.