Calendário SBK 2024: Doze datas, falta a Alemanha

Há alguns minutos, a FIM publicou o calendário provisório para o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024. Enquanto o regresso a Hockenheim não se concretiza, duas pistas de corrida fazem a sua estreia como parte do campeonato mundial de produção.

Um mês depois do MotoGP, o calendário do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 foi publicado na manhã de quinta-feira. A época será composta por doze fins-de-semana de corridas e só terá lugar em dois continentes após o cancelamento de Mandalika/Indonésia e San Juan Villicum/Argentina.



A única corrida no estrangeiro no próximo ano será a tradicional abertura da época, em fevereiro, na Austrália, na pitoresca pista de Phillip Island. A abertura da época europeia terá lugar um mês mais tarde em Barcelona. O terceiro evento da época em Assen (19-21 de abril) será daqui a mais quatro semanas e, depois de maio estar completamente livre de corridas, Misano, em meados de junho, será daqui a quase dois meses.

Com o quinto encontro em Donington Park, em julho, o ritmo torna-se mais apertado. A fase mais intensa do campeonato do mundo de produção decorre entre o final de agosto e o final de setembro, quando se realizam quatro corridas em cinco semanas.



Juntamente com Most, Portimão, Magny-Cours, Aragón e a final em Jerez - este último circuito foi antecipado este ano para substituir a reunião cancelada na Argentina - dez dos locais deste ano estão incluídos no calendário SBK de 2024.

O encontro na Hungria está planeado para o Balatonring. Se as restantes obras não estiverem concluídas a tempo, o Hungaroring está disponível - o Campeonato do Mundo de Superbike realizou-se aqui entre 1988 e 1990.



O Circuito de Cremona, no norte de Itália, é outro novo circuito no calendário SBK, mas temos de dizer adeus a Imola.



Tanto Balaton como Cremona estão sujeitos a homologação pela FIM.

O SPEEDWEEK.com noticiou várias vezes os esforços da Dorna para trazer o Campeonato do Mundo de Superbikes de volta à Alemanha. As negociações com a Hockenheim-Ring GmbH estavam bastante avançadas, mas no final não se chegou a um acordo. Assim, para os fãs de Superbike e pilotos da Alemanha, Assen e Most terão de servir como corridas em casa por mais um ano.