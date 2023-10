Officiel : Honda continue avec Lecuona et Vierge

"Notre objectif a toujours été de continuer avec les deux pilotes", déclarait déjà en août le team manager Superbike Leon Camier à SPEEDWEEK.com. Mais en raison des problèmes de personnel en MotoGP (la figure de proue de Honda, Marc Márquez, part chez Gresini Ducati pour 2024), rien n'a été gravé dans le marbre pendant des mois.

Pendant un temps, la Honda Racing Corporation (HRC) a envisagé de faire revenir le pilote de Superbike Iker Lecuona en MotoGP, mais cette idée n'est plus d'actualité. Dix jours après que SPEEDWEEK.com ait annoncé la prolongation des contrats de Lecuona et de Xavier Vierge en Superbike, Honda a confirmé cette information jeudi matin. Seule nouveauté : les deux Espagnols ont été prolongés de deux ans, soit jusqu'en 2025 inclus.

En 2022, Lecuona est passé du MotoGP (avec KTM) et Vierge du Moto2 à la catégorie supérieure du championnat du monde proche de la série et forment depuis l'équipe d'usine HRC. Actuellement, ils occupent les 8e (Vierge/140 p.) et 12e (Lecuona/136 p.) places.

"En presque deux ans, nous avons appris à apprécier Iker Lecuona et Xavi Vierge à tous les niveaux et nous sommes donc heureux que les deux pilotes d'usine HRC restent", a déclaré le patron du HRC, Tetsuhiro Kuwata. "Ce sont des pilotes jeunes, rapides et compétitifs, toujours prêts à relever tous les défis avec une attitude positive, un engagement total et en équipe. Ce sont des valeurs que nous partageons à tous égards, car elles nous permettent d'aller de l'avant".

Pilotes et équipes du championnat du monde de Superbike 2024 :



Ducati :

Aruba.it : Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa : Michael Rinaldi (I)

Go Eleven : Andrea Iannone (I)

Marc VDS : Sam Lowes (GB)

Barni Spark : Danilo Petrucci (I)



Yamaha :

Pata Prometeon : Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT : Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing : Öttl ? Ray ?

GMT94 : Ray ? Öttl ?



Honda :

HRC : Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE : Mackenzie ?



BMW :

Motorrad Motorsport : Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action : Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki :

KRT : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti : Öttl ?

Orelac : Roi ?

Pedercini : Isaac Vinales ?



Gras = officiellement confirmé