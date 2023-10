Ufficiale: Honda continua con Lecuona e Vierge

"Il nostro obiettivo è sempre stato quello di continuare con entrambi i piloti", ha dichiarato ad agosto il team manager della Superbike Leon Camier a SPEEDWEEK.com. Ma a causa dei problemi di personale in MotoGP (la figura di spicco della Honda, Marc Márquez, si trasferirà alla Gresini Ducati per il 2024), per mesi non c'è stato nulla di deciso.

In alcuni momenti, Honda Racing Corporation (HRC) ha pensato di riportare il pilota della Superbike Iker Lecuona in MotoGP, ma la cosa non è stata presa in considerazione. Dieci giorni dopo che SPEEDWEEK.com aveva riportato la notizia del prolungamento dei contratti Superbike di Lecuona e Xavier Vierge, giovedì mattina è arrivata la conferma da parte di Honda. L'unica novità: entrambi gli spagnoli sono stati prolungati di due anni, ovvero fino al 2025 compreso.

Nel 2022, Lecuona è passato dalla MotoGP (con KTM) e Vierge dalla Moto2 alla massima categoria del campionato mondiale di produzione e da allora hanno formato il team HRC factory. Attualmente occupano rispettivamente l'8° posto (Vierge/140 punti) e il 12° (Lecuona/136 punti).

"In quasi due anni abbiamo imparato ad apprezzare Iker Lecuona e Xavi Vierge sotto tutti i punti di vista, quindi siamo lieti che entrambi rimangano piloti ufficiali HRC", ha dichiarato Tetsuhiro Kuwata, boss di HRC. "Sono piloti giovani, veloci e competitivi, sempre pronti ad affrontare qualsiasi sfida con un atteggiamento positivo, con il massimo impegno e come squadra. Sono valori che condividiamo in tutto e per tutto perché ci permettono di andare avanti".

Piloti e squadre per il Campionato Mondiale Superbike 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl? Ray?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie?



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Azione Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Öttl?

Orelac: King?

Pedercini: Isaac Vinales?



Grassetto = confermato ufficialmente