Oficial: Honda continua com Lecuona e Vierge

Os leitores regulares da SPEEDWEEK.com já sabem como será a equipa de fábrica da Honda no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024. Agora, Iker Lecuona e Xavier Vierge também foram oficialmente confirmados.

"Sempre foi nosso objetivo continuar com ambos os pilotos", disse o chefe de equipa da Superbike, Leon Camier, ao SPEEDWEEK.com em agosto. Mas devido aos problemas de pessoal no MotoGP (a figura de proa da Honda, Marc Márquez, está a mudar-se para a Gresini Ducati em 2024), nada ficou definido durante meses.

Em alguns momentos, a Honda Racing Corporation (HRC) pensou em trazer o piloto de Superbike Iker Lecuona de volta ao MotoGP, mas isso está fora de cogitação. Dez dias depois de o SPEEDWEEK.com ter noticiado a extensão dos contratos de Lecuona e Xavier Vierge para as Superbike, a Honda confirmou o facto na manhã de quinta-feira. A única novidade: ambos os espanhóis foram prolongados por dois anos, ou seja, até 2025, inclusive.

Em 2022, Lecuona passou do MotoGP (com a KTM) e Vierge do Moto2 para a categoria máxima do campeonato do mundo de produção e, desde então, formaram a equipa de fábrica HRC. Atualmente ocupam o 8º lugar (Vierge/140pts) e o 12º (Lecuona/136pts), respetivamente.

"Em quase dois anos, passámos a apreciar Iker Lecuona e Xavi Vierge em todos os sentidos, pelo que estamos muito satisfeitos por ambos continuarem a ser pilotos de fábrica da HRC," disse o patrão da HRC, Tetsuhiro Kuwata. "São pilotos jovens, rápidos e competitivos que estão sempre prontos para enfrentar qualquer desafio com uma atitude positiva, total empenho e como uma equipa. Estes são valores que partilhamos em todos os sentidos, porque nos permitem avançar."

Pilotos e equipas para o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl? Ray?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie?



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Ação Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Öttl?

Orelac: King?

Pedercini: Isaac Vinales?



Negrito = oficialmente confirmado